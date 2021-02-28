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  4. (Özel) Alkollü sürücü aracını bağlatmamak için kaputa oturup polislere direndi

(Özel) Alkollü sürücü aracını bağlatmamak için kaputa oturup polislere direndi

28.02.2021 09:23 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kısıtlamaya rağmen polis çevirmesine alkollü araç kullanırken giren kişi, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Bursa’da kısıtlamaya rağmen polis çevirmesine alkollü araç kullanırken giren kişi, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Otomobilinin kaputuna oturarak aracının bağlanmasına engel olmaya çalışan kişi daha sonra ’’Gerekirse başkanı ararım, bu arabayı çektirmem’’ dedi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan H.A.’nın alkollü olduğunu fark eden ekipler, araçtan inmesini ve alkolmetreye üflemesi istedi. Bir süre alkolmetreye üflemeyen kişi, daha sonra üflemeye ikna oldu. 83 promil alkollü olduğu belirlenen H.A.’nın ehliyetine el konulurken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan 3 bin 150 tl para cezası uygulandı.
Otomobilin üzerine oturdu, polislere direndi
Aracının emniyet otoparkına çekileceğini duyan H.A, ekiplere zor anlar yaşattı. Otomobilin kaputuna oturarak ekiplere engel olmaya çalışan H.A., ’’Bu arabayı çektirmem, gerekirse başkanı ararım, silahını çek gerekirse vur beni’’ diye tepki gösterdi. Ekipler, kendilerine direnen H.A.’yı gözaltına alırken, araç emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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