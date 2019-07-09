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(Özel) Alkollü sürücü yol ortasında uyuyakaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 09:41 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda alkollü bir genç motosikletiyle ilerlerken yol kenarındaki bariyerlere çarparak durduktan sonra yol ortasında uyuyakaldı.

(Özel) Alkollü sürücü yol ortasında uyuyakaldı

Beyoğlu’nda alkollü bir genç motosikletiyle ilerlerken yol kenarındaki bariyerlere çarparak durduktan sonra yol ortasında uyuyakaldı. Vatandaşların yoldan kaldırdığı genç ayakta durmaya çalışırken dengesini kaybederek yere yığıldı. Sağlık ekipleri tarafından uyandırılan genç bir vatandaşın yardımıyla ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saat 03.30 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olan genç motosikletiyle ilerlediği esnada alkolün de etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motordan düşen sürücü yoldan geçen arabalara aldırış etmeden yol ortasında uyuyakaldı.

Vatandaşlar yol kenarına taşıdı
Yol ortasında uyuyakalan genci gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar yardımıyla kaldırılan genç yol kenarına alındı. Bir süre sonra uyuyan genç kendisine yardım eden genç ile konuşmaya başladı. Ayakta durmakta zorlanan genç daha sonra dengesini kaybederek yere düşerken, olay yerine gelen polis ekipleri genci uyandırmaya çalıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan alkollü genci uyandırmaya çalıştı. Genç, sağlık görevlisinin "ne kullanıyorsun" sorusuna "alkol" diye cevap verdi. Alkollü genç, sağlık görevlisinin "Bize ne kullandığını söyle. Kaçak içmedin dimi. Bu bizim için çok önemli" sorusuna ise "Normal alkol aldım" cevabını verdi.

Ağlamaya başladı
Sağlık görevlilerin ikna etmeye çalıştığı sırada bir süre ağlayan genç daha sonra yerden kaldırıldı. Ambulansa konulmak istenen genç burada sağlık görevlilerine direndi. Daha sonra bir vatandaşın yardımıyla bariyerden geçirilen alkollü genç ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.
Olay yerinde kalan motosiklet ise polis ekipleri tarafından çekiciye konularak otoparka götürüldü.

(Özel) Alkollü sürücü yol ortasında uyuyakaldı

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