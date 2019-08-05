Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün başı yapılan asılsız ihbarlarla dertte, her gün ortalama 2 bin 500 ihbarın yapıldığı 155 polis ihbar hattını saatin kaç olduğunu sormak için arayanlar bile bulunuyor. Her ay 50 binin üzerinde gelen ihbar telefonlarının 6 bini asılsız çıkıyor. En çok asılsız ihbar ise çocuklar tarafından yapılıyor.

Ayda ortalama 50 bin ihbar telefonu alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü 155 ihbar hattına gelen ihbarlar hem can kurtarıyor hem de güldürüyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü 155 ihbar hattında görevli yaklaşık 57 polis memuru bir yandan şehirde yaşanan asayiş olaylarıyla ilgilenirken, bir yandan da vatandaşlardan gelen ilginç şikayet ve taleplerle karşılaşıyor. Gelen ihbarlar sayesinde şehirdeki asayiş olaylarına anında müdahale edilirken kimi ihbarlar ise güldürüyor.

155 ihbar hattına günde 2 bin 500, ayda ise ortalama 50 bin ihbar yapılıyor. Bu ihbarların yaklaşık 44 bini gerçek çıkarken geri kalan 6 bin ihbar asılsız çıkıyor. En çok asılsız ihbar telefonu çocuklar tarafından geliyor, vatandaşlar ise trafiği tehlikeye düşürme ve kavga konularında asılsız ihbarlarda bulunuyor.