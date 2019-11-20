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(Özel) Altın işlemeli 218 yıllık kılıcı otomobil fiyatına satışa çıkarttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:06 | Son Güncelleme

Bursa’da bir antikacı, elinde bulunan 218 yıllık altın işlemeli tarihi kılıcı otomobil fiyatına satıyor.Bursa’da, dedesinden kalan mesleği devralan antikacı Nuri Yıldırım, eline geçen 218 yaşındaki üzeri altın işlemeli kılıcı 10 bin dolara satışa çıkarttı.

Bursa’da bir antikacı, elinde bulunan 218 yıllık altın işlemeli tarihi kılıcı otomobil fiyatına satıyor.
Bursa’da, dedesinden kalan mesleği devralan antikacı Nuri Yıldırım, eline geçen 218 yaşındaki üzeri altın işlemeli kılıcı 10 bin dolara satışa çıkarttı. Nuri Yıldırım, Kayserili bir arkadaşının tavsiyesi üzerine aldığı ve koleksiyonunun en değerli ürünlerinden biri olan kılıcı otomobil fiyatına satışa çıkarttı. Yaklaşık 3 yıldır koleksiyonunda bulunan kılıcın üzerinde Osmanlıca yazılar yazıyor. Dönemin önemli bir şahsiyetine ait olduğu düşünülen altın kakmalı tarihi kılıç alıcısını bekliyor.
Bursa’da üçüncü kuşaktır antikacılık yaptığını ifade eden Nuri Yıldırım, "Bu meslek bana dedemden kaldı. Ben de bu mesleği devam ettiriyorum. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Kayseri’den bulu kılıcı aldım. Kılıç hicrî 1222 yılında yapılmış, üzeri altın kakma yazılarla süslü. Kime ait olduğu bilinmiyor. Yaklaşık 218 yaşında, o dönemde altın işlemeli kılıçları önemli şahsiyetler kullanırmış. Bu kılıcı 3 yıllık koleksiyonumda tuttum ve şimdi 10 bin dolara satışa çıkarttım. Bu kılıcı en iyi şekilde koruyacak olana satmayı düşünüyorum" dedi.

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