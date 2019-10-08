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(Özel) "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağladı, soyguncuları affetti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 12:29 | Son Güncelleme

Bursa’da kuyumcu dükkanına girip 75 bin liralık altın çalan baltalı soyguncular polis tarafından yakalandı.

Bursa’da kuyumcu dükkanına girip 75 bin liralık altın çalan baltalı soyguncular polis tarafından yakalandı. Soygunun ardından gözyaşı döken kuyumcu ise polisin büyük gayretle yakaladığı hırsızlardan şikayetçi olmadı. Güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedilen soyguncular sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. Hırsızların son 3 ayda 2 büyük soygun gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.
Olay merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı mahallede muhtarlık yapan Mustafa Süleyman’ın kuyumcu dükkanına giren H.E. (32) ve E.D. (42) isimli 2 hırsız yaklaşık 75 bin liralık altınları alarak ortadan kayboldu. Dükkanının soyulduğunu fark eden kuyumcu dakikalarca ağlayarak polisten hırsızların bulunmasını istedi.
Olayın ardından konuyla ilgili şoruşturma yürüten polis, hırsızların yakalanması için çalışmalara başladı. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki kamera kayıtlarını inceleyince hırsızların yaklaşık 3 ay önce girdikleri bir evden 72 bin dolar çalan şahıslar olduğunu tespit etti. Şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenleyen Osmangazi SÖS ekipleri, 2 soyguncuyu üzerinden çıkan 5 bin lira nakit ve kuyumcunun altınları ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan soyguncular emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan ve 3 ayda 2 büyük soygun gerçekleştiren 2 soyguncunun, altınlar ile hırsızların bulunması için gözyaşı döken muhtarın şikayetinden vazgeçmesi sebebiyle serbest kaldıkları ortaya çıktı.
Öte yandan muhtarın hırsızlara zararının karşılanması için senet imzalattığı öğrenildi.

(Özel) "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağladı, soyguncuları affetti

(Özel) "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağladı, soyguncuları affetti

(Özel) "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağladı, soyguncuları affetti

(Özel) "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağladı, soyguncuları affetti

(Özel) "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağladı, soyguncuları affetti

(Özel) "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağladı, soyguncuları affetti

(Özel) "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağladı, soyguncuları affetti

(Özel) "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağladı, soyguncuları affetti

(Özel) "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağladı, soyguncuları affetti

(Özel) "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağladı, soyguncuları affetti

(Özel) "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağladı, soyguncuları affetti

(Özel) "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağladı, soyguncuları affetti

(Özel) "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağladı, soyguncuları affetti

(Özel) "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağladı, soyguncuları affetti

(Özel) "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağladı, soyguncuları affetti
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