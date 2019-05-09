(Özel) Ameliyatsız yüz germede dikkat çeken uygulama

Yüz germede kullanılan ve vücudun sarkma yaşanan bölgelerine kolaylıkla uygulanarak sıkılaşmasını sağlayan Profound RF radyofrekans mikro iğne uygulaması ameliyatsız gençleşme imkanı sunuyor. Uygulama hakkında bilgi veren Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, “Profound’un enerji aralığı diğer ameliyatsız yüz gençleştirme ya da vücut sıkılaştırma işlemlerine göre 5 kat daha etkin, şu an en etkili yöntem” dedi.

Teknolojinin etkisiyle sağlık sektörü gibi birçok alanda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sağlık dünyasına sunulan yenilikler tedavi seçeneklerini de arttırıyor. Bu kapsamda Profound RF radyofrekans mikro iğne uygulamasıyla ameliyatsız olarak yapılan cilt germe işlemi de alanında yeni bir dönemi başlattı. Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu da dermal dokunun yenilenmesi, selülit tedavisi ve kırışıklıkların giderilmesinde kullanılan FDA onaylı Profound, hakkında bilgi verdi.

Türkiye’de çok yeni bir uygulama

Bayraktaroğlu, cihazın diğer yüz gençleştirme ve vücut sıkılaştırma işlemlerine göre 5 kat daha etkin olduğunu belirterek ameliyatsız gençlik sağladığına dikkat çekti. Bayraktaroğlu, vücudun sarkma yaşanan bölgelerinde sunduğu çözümlerle öne çıkan Profound RF cihazının Türkiye’de sayılı merkezde bulunduğunu ifade etti. Profound RF radyofrekans mikro iğne uygulamasıyla önce sarkmanın bulunduğu bölgeler ısıtılıyor. Isıtma işlemi yapılırken ise hastanın kaç derecede ne kadar ısıtıldığı görüntülenerek ısıtma işlemiyle cilde yüksek oranda elastikiyet, kolajen ve hyalüronik asit kazandırıldığı belirtiliyor. Ulthera ve Thermaj sınıfı cihazlar arasında bulunan Profound RF ile gerçekleştirilen uygulama yaklaşık 45 dakikada yapılıyor. Uygulanan bölgeye göre süre değişirken işlemin ardından ise 4-6 hafta sonrasında uygulamanın etkisi görülmeye başlanıyor.