(Özel) Ameliyatsız yüz germede dikkat çeken uygulama

Yüz germede kullanılan ve vücudun sarkma yaşanan bölgelerine kolaylıkla uygulanarak sıkılaşmasını sağlayan Profound RF radyofrekans mikro iğne uygulaması ameliyatsız gençleşme imkanı sunuyor. Uygulama hakkında bilgi veren Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, “Profound’un enerji aralığı diğer ameliyatsız yüz gençleştirme ya da vücut sıkılaştırma işlemlerine göre 5 kat daha etkin, şu an en etkili yöntem” dedi.

Profound RF radyofrekans mikro iğne uygulamasıyla olumlu sonuçlar alındığını belirterek etki süresine ilişkin bilgiler veren Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, “İşlem etkinliği yaklaşık 4-6 hafta sonra başlıyor. Biz hastalarımızı 3’üncü ayda resimliyoruz. Uygulama etkinliğini 1-2 yıl boyunca koruyor. Bu cihaz Türkiye’de henüz birkaç merkezde var. Bu anlamda dünyada da çok yeni bir cihaz. Profound’un enerji aralığı diğer ameliyatsız yüz gençleştirme ya da vücut sıkılaştırma işlemlerine göre 5 kat daha etkin, çünkü sıcaklığı hem ölçebiliyoruz hem de süreyi belirleyebiliyoruz. Bu anlamda belki son on yılın en güçlü yüz ve vücut şekillendirici ve gençleştirici, sıkılaştırıcı cihazı oldu. Ameliyat olmak istemeyen hasta grupları için gerçekten ameliyatsız en etkili yöntemlerden biri haline geldi. Türkiye’de çok yeni biz uzun dönem sonuçlarını ancak Amerika’daki Avrupa’daki meslektaşlarımızın sonuçlarıyla görüyoruz. Bilimsel makalelerinde görüyoruz bunlar çok yüz güldürücü sonuçlar o anlamda bende çok ümitliyim. Ameliyatsız yüz germe ve vücut germe yöntemleri içerisinde şu an en etkili yöntem” dedi.