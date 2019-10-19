(ÖZEL) - Amerika, İngiltere ve Fransa'ya bıttım sabunu satıyor

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA) - SİİRT'te Mehmet Veysel Varıl, menengiç (bıttım) ağaçlarından elde ettiği gizven taneleriyle, hiçbir kimyasal madde katmadan yaptığı organik bıttım sabunlarını, Amerika, İngiltere, Almanya ve Norveç gibi ülkelere gönderiyor.

Kente merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Nehri kıyısında bulunan 300 dönümlük arazisinin küçük bir bölümünde yetiştirdiği bıttım ağaçlarından elde ettiği gizven tanelerini kaynatarak organik bıttım sabunu elde eden Mehmet Veysel Varıl, bıttım sabununu dünyanın birçok ülkesine gönderiyor. Yapımının bir hayli yorucu olduğunu, bu yıl ortama 8 ton bıttım sabunu ürettiğini söyleyen Varıl, bıttım ağaçlarını aşılayarak fıstığa çevirmesi halinde çok daha fazla para kazanabileceğini ancak bunun yerine ağacın menengiç olarak bıraktığını belirtti.

KAZANDA ÖZEL YÖNTEMLE 6 SAAT KAYNATILIYOR

Varıl, bıttım sabunun kazanda 6 saat kaynattığını ifade ederek, "Bıttım sabunu yapmak bir hayli yorucu iştir. Şu an 8 kişiyle bu işi yapıyoruz. Bu sene ortalama 8 ton bıttım sabunu ürettim. Ağaçlara gözüm gibi bakıyorum. Uzun uğraşlardan sonra topladığım gizvenleri, kazanlarda 5-6 saat özel yöntemlerle kaynatıyorum. Kaynayan gizvenlerin yağ ve köpüklerinden bıttım sabunu elde ediyorum. Bu işi daha önce dedem yapardı ve sadece bizim için yapardı. Ancak ben ürettiğim bıttım sabunlarını eş ve dostlara satmaya başladım. Büyük bir ilgi ile ve taleple karşılaştım. İl dışından yaşayan Siirtli vatandaşlar sabunu hediyelik olarak götürmek amacıyla almaya başladılar ve gün geçtikçe siparişlerim arttı. Ben de sabun üretimini çoğaltım ve gün geçtikçe satışlarım da arttı. Geçen sene 5 ton yapmıştım ve elimde kalmadı bu sene ise ortalama 8 ton bıttım sabunu ürettim" dedi.