(Özel) Ampute kız Bangladeş birincisi oldu

“Hayallerimin peşinden koştum”

Elde ettiği bu başarıdan dolayı ailesine ve öğretmenlerine teşekkür eden Tamanna, “Her zaman hayallerimin peşinden koştum. Hiçbir zaman bir engelli olduğumu kendime hissettirmedim. Ailem ve öğretmenlerim için ne söylesem az. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar ve her zaman yanımda oldular. Başarılı olacağımı söylediler. Bugün gerçekten onların da söyledikleri gerçek oldu. Çok mutluyum. Şimdi tek hedefim bu başarıyı devam ettirmek” ifadelerini kullandı.

Fen bilimleri dalından sınava giren Tamanna’nın babası Rawson Ali, kızının bu başarısını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Baba Ali, “Tamanna benim gibi bir fakirin evinde doğdu. Çocukluğu çok zor geçirdi. Ama her zaman bir doktor olacağını ve okumak istediğini söyledi. Ben de bu yüzden onu okutmaya karar verdim. İlk günden bu yana her zaman başarı bir öğrenci oldu. Bugün bizim yaşadığımız tüm zorlukları başarı ile atlatmış oldu” diye konuştu.