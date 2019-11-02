HABER

(Özel) Anadolu Adliyesi’nin kadın personelleri ‘şiddete hayır’ demek için sahaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 09:18 | Son Güncelleme

Kartal Anadolu Adliyesi’nde çalışan kadın personeller, ‘şiddete hayır’ demek için sahaya çıkarak futbol maçı yaptı.

Kartal Anadolu Adliyesi’nde çalışan kadın personeller, ‘şiddete hayır’ demek için sahaya çıkarak futbol maçı yaptı. Kadınların kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, “Kendi istekleriyle ve heyecanlarıyla kurdukları bir takım. Maçlarını izledik, çok güzeldi. Buradaki tema, ‘kadına şiddete hayır’. Bu konuya dikkat çekmek istedik” dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kartal sahilde bulunan Çelik Spor Tesisleri’nde 8. Geleneksel Futbol Turnuvası final maçı düzenlendi. Maç öncesinde adliyede çalışan kadınların gönüllü olarak kurduğu ‘Anadolu Kadın Gücü Futbol Takımı’ sahaya çıkarak, ‘Petrol İş Mahallesi Kadın Futbol Takımı’ ile futbol maçı yaptı. ‘Kadının Toplumdaki Yeri’ ve ‘Kadına Yönelik Şiddete Hayır’ sloganıyla farkındalık oluşturmanın amaçlandığı gösteri maçı, renkli görüntülere sahne oldu. Halı sahada ter döken kadınlara yakınlarının da destek verdiği maçı, dostluk kazandı.

“Buradaki tema, ‘kadına şiddete hayır’”
Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, “Anadolu Adliyesi’nin düzenlediği 8. Futbol Turnuvası. Her yıl adliyede çalışan katip, kalem müdürlerimiz, güvenliklerimizden oluşan takımların düzenledikleri maçlar neticesinde bu günlerde final maçı oluyor her yıl ve biz kupa töreni yapıyoruz. Biraz önce de kadın futbol takımımız sahaya çıktı. Tamamen kendi istekleriyle ve kendi heyecanlarıyla kurdukları bir takım. Maçlarını izledik. Çok güzeldi. Buradaki tema, ‘kadına şiddete hayır’. Bu konuya dikkat çekmek istedik” dedi.

“Şiddet eylemlerine karşı toplumsal bilinç oluşturmak istiyoruz”
Başsavcı Vekili Uğur Seçgin, “Bizi asli görevimiz itibariyle zaten kadına karşı şiddete yönelik adli görevlerimizi yerine getiriyoruz. Aynı zamanda adliyede çalışan kadın personellerimiz bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla futbol takımı kurma kararı aldı. Temel amacı, kadının toplumdaki yeri ve her konuda becerisi olduğunu göstermek. Ve kadınlarımıza yönelik şiddet eylemlerine karşı toplumsal bilinç oluşturmak. Biz de aldıkları karar çerçevesinde onları destekledik. İlk kez böyle bir turnuva organizasyonunda rakip takımla müsabakaya çıkacaklar. İnşallah istedikleri hedef, amaç gerçekleşmiş olur” şeklinde konuştu.

"Her zaman, her yerde kadına şiddete hayır"
Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Yadigar Erkut, “Anadolu Adliyesi kadın futbol takımı olarak buradaki amacımız, kadına şiddete hayır diyoruz. Kadınlar narindir, kadınlar çiçektir. Bunu unutmayalım, herkes duysun. Biz burada kadın olarak, her zaman, her yerde kadına şiddete hayır” dedi.

Adliye personellerinden Ercüment Bayramoğlu ise, “Son dönemlerde özellikle kadına, çocuklara, hayvanlara yönelik şiddete ‘dur’ demek istedik. Arkadaşlarla beraber yola çıktık. Bu projeye gönül koydular. Bugün de meyvesini alacaklar. Biz ses vermek istiyoruz. İnşallah bizim sesimizi duyup, bize de ses verenler olur” diye konuştu.

Yol ortasında ilginç anlar! Arabayı bırakıp ona koştular Yol ortasında ilginç anlar! Arabayı bırakıp ona koştular
Van’ın Saray belediyesine kayyum atandıVan’ın Saray belediyesine kayyum atandı
Hayal mektubu yazdırdığı öğrencilerine sürpriz yaptı; Hayallerini gerçekleştirdiHayal mektubu yazdırdığı öğrencilerine sürpriz yaptı; Hayallerini gerçekleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Rusya'dan ABD'ye şok Bağdadi suçlaması!

Rusya'dan ABD'ye şok Bağdadi suçlaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar yağışı sürprizi! Erzurum, Kars, Bayburt, Tokat, Sivas, Ordu, Gümüşhane, Ardahan ve Amasya beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

İstanbul'da acı olay... İstiklal Caddesi'nde 6. kattan düşen işçi öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

Eski milli sporcu Atilla Atay'dan rekor denemesi! Bisikletle 200 kilometre hız...

Rekor denemesi! Bisikletle 200 kilometre hız...

Boşandığı kadını bıçaklayıp aynı bıçağı kendi boğazına dayadı!

Boşandığı kadını bıçaklayıp aynı bıçağı kendi boğazına dayadı!

Son depremler! Kayseri'de deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kayseri'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.