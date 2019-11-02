(Özel) Anadolu Adliyesi’nin kadın personelleri ‘şiddete hayır’ demek için sahaya çıktı

Kartal Anadolu Adliyesi’nde çalışan kadın personeller, ‘şiddete hayır’ demek için sahaya çıkarak futbol maçı yaptı. Kadınların kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, “Kendi istekleriyle ve heyecanlarıyla kurdukları bir takım. Maçlarını izledik, çok güzeldi. Buradaki tema, ‘kadına şiddete hayır’. Bu konuya dikkat çekmek istedik” dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kartal sahilde bulunan Çelik Spor Tesisleri’nde 8. Geleneksel Futbol Turnuvası final maçı düzenlendi. Maç öncesinde adliyede çalışan kadınların gönüllü olarak kurduğu ‘Anadolu Kadın Gücü Futbol Takımı’ sahaya çıkarak, ‘Petrol İş Mahallesi Kadın Futbol Takımı’ ile futbol maçı yaptı. ‘Kadının Toplumdaki Yeri’ ve ‘Kadına Yönelik Şiddete Hayır’ sloganıyla farkındalık oluşturmanın amaçlandığı gösteri maçı, renkli görüntülere sahne oldu. Halı sahada ter döken kadınlara yakınlarının da destek verdiği maçı, dostluk kazandı.

“Buradaki tema, ‘kadına şiddete hayır’”

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, “Anadolu Adliyesi’nin düzenlediği 8. Futbol Turnuvası. Her yıl adliyede çalışan katip, kalem müdürlerimiz, güvenliklerimizden oluşan takımların düzenledikleri maçlar neticesinde bu günlerde final maçı oluyor her yıl ve biz kupa töreni yapıyoruz. Biraz önce de kadın futbol takımımız sahaya çıktı. Tamamen kendi istekleriyle ve kendi heyecanlarıyla kurdukları bir takım. Maçlarını izledik. Çok güzeldi. Buradaki tema, ‘kadına şiddete hayır’. Bu konuya dikkat çekmek istedik” dedi.