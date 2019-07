(Özel) Anadolu ismi bu köyde doğdu

Anadolu isminin ilk doğduğu yer olarak adlandırılan başkentin Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca köyü, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Birçok efsaneye mazhar olan köyün en önemli özelliklerinden biri her kaya ve taşın bin yılları aşan bir hikayesinin olması.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca köyü, “Anadolu” isminin ilk verildiği yer olarak biliniyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği köyde, Kırmızı Ebe ve oğlu Oruç Gazi türbeleri ile Gelin Kaya’sı gibi ziyaretçilerden yoğun ilgi gören efsanelere mahzar olmuş mekanlar bulunuyor. Köyün en önemli özelliklerinden biri her kaya ve taşın bin yılları aşan bir hikayesinin olması. “Anadolu” isminin ise bu köydeki Ayran Taşı’ndan geldiğine inanan köy halkı, köye gelen ziyaretçilere bu hikayeyi anlatıyor.

Askerlerin ayran içtiği Ayran Taşı, köyün üst başındaki bir mezarlık içinde bulunuyor. 2001’de türbelerin restoresi sırasında bu Ayran Taşı kafes içine alınmış yanına da Anadolu isminin nasıl ortaya çıktığını anlatan bir kitabe dikilmiş. Köye ziyarete gelenler, türbe ve Gelin kayası ile beraber ayran da görmeden köyden ayrılmıyor.