HABER

(Özel) Anadolu yakasının Nebahat Ablası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 09:38 | Son Güncelleme

İstanbul Anadolu yakasının Nebahat Ablası Gamze Kolcu, 6 yıl servis şoförlüğü yaptıktan sonra taksi şoförlüğüne el attı.

İstanbul Anadolu yakasının Nebahat Ablası Gamze Kolcu, 6 yıl servis şoförlüğü yaptıktan sonra taksi şoförlüğüne el attı. Kadın taksi şoförünü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İstanbul Anadolu Yakasının Nebahat Ablası Gamze Kolcu, Sultanbeyli’de 6 yıl servis şoförlüğü yaptı. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine taksi şoförlüğü yapmaya karar veren Kolcu, ilçede ilgi odağı oldu.
Gamze Kolcu’yu taksi direksiyonunda görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor. Kolcu’nun taksisini özellikle kadın müşteriler tercih ediyor. Kadın yolculardan güzel tepkiler alan Kolcu, ilçede ilgi odağı haline geldi. Kolcu’nun taksi şoförlüğü yapması, kadınların yapamayacağı hiçbir işin olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Anadolu yakasının Nebahat Ablası Gamze Kolcu, “Altı yıldır servis şoförlüğü yapıyorum. Arkadaşımın tavsiyesi ile taksi şoförlüğüne başladım. Sabah akşam çalışıyorum. Bazen tam gün çalışıyorum. Şehirler arası ve şehir dışı çalışıyorum. Müşterilerimizi bekliyoruz” dedi.

PARTNER Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi
(Özel) Çölyak hastası oğlu için üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor(Özel) Çölyak hastası oğlu için üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor
Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı’nda işaret diliyle İstiklal Marşı okuduÖğrenciler Cumhuriyet Bayramı’nda işaret diliyle İstiklal Marşı okudu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 55 gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

'Sigara isteme' tartışması dehşete dönüştü! Çok sayıda kişi yaralandı

'Sigara isteme' tartışması dehşete dönüştü!

Kayıp kadının cesedi 4 gün sonra nehirde bulundu

Kayıp kadının cesedi 4 gün sonra nehirde bulundu

Kağıthane'de İETT otobüsü, kamyonete çarptı

İETT otobüsü, kamyonete çarptı

İzmir'de uyuşturucudan ölüm iddiası

İzmir'de uyuşturucudan ölüm iddiası

Arnavutköy'de misafir olduğu arkadaşının evinde intihar etti 

Misafir olduğu arkadaşının evinde intihar etti 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.