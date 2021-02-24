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  4. (Özel) Ani firen yapan otobüste savrulup yere düşen yaşlı kadın yaralandı

(Özel) Ani firen yapan otobüste savrulup yere düşen yaşlı kadın yaralandı

24.02.2021 13:27 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü’nde seyir halindeki otobüs durağa yanaşmadan ayağa kalkan kadın, otobüsün önüne çıkan araç nedeniyle ani firen yapmasıyla savruldu.

Beylikdüzü’nde seyir halindeki otobüs durağa yanaşmadan ayağa kalkan kadın, otobüsün önüne çıkan araç nedeniyle ani firen yapmasıyla savruldu. Koltuk demirine çarpan kadının kafasında kırık oluşurken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam E-5 karayolu Yakuplu mevkiinde Avcılar istikametine gitmekte olan bir otobüs içerisinde meydana geldi. İddiaya göre durağa geldiğini sanan Müzeyyen M. (54), araç henüz hareket halindeyken ayağa kalktı ve kapıya yanaştı. Bu sırada otobüsün önündeki araç aniden durunca, şoför de fren yapmak zorunda kaldı. Ani fren sırasında korkuluklara tutunamayan Müzeyyen M., araç içerisinde savruldu. Yere düşen ve kafasını koltuk altındaki demire çarpan kadın yaralandı. Kadına ilk müdahaleyi araç içindeki diğer yolcular ve sürücü yaptı. Yaralı kadın, sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü’nde bulunan bir hastaneye kaldırılan kadının kafasında kırık olduğu ve açılma olduğu belirlendi. Hayati tehlikesi bulunmayan kadının ailesinin şikayetçi olacağı öğrenildi.
Yaşanan feci kaza ise araç içindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Müzeyyen M.’nin araç hareket halindeyken ayağa kalktığı ve aracın ani firen yaptığı görülüyor. Görüntülerde yaşlı kadının düşmesi ve vatandaşların yardıma koşması da yer alıyor.

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