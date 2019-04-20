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(Özel) Ankara lobisinde Bursa Gaziantep kardeşliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 17:47 | Son Güncelleme

Bursa ve Gaziantep’in yerel yöneticileri şehirlerinin güçlü geleceği için bir protokole imza atıyorlar.

(Özel) Ankara lobisinde Bursa Gaziantep kardeşliği

Bursa ve Gaziantep’in yerel yöneticileri şehirlerinin güçlü geleceği için bir protokole imza atıyorlar. Merkezi bütçeye yoğun katkı sağlamalarına rağmen Ankara’dan beklediği desteği alamayan Ak Partili 2 büyükşehirin başkanları daha fazla lobi oluşturma konusunda ortak hareket kararı aldılar. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "30 büyükşehir arasında Bursa ve Gaziantep merkezi bütçeden en az pay alan şehirler arasında yer alıyor. Bu durumu Cumhurbaşkanımıza taşıyacağız. Gaziantep ile güzel bir işbirliği geliştireceğiz. Hem gastronomi kültürünün etkileşimi, hem karşılıklı turizm projeleri ve iş dünyasındaki işbirliklerinin arttırılması adına çalışmalar yapacağız" dedi.
Bursa’dan Gaziantep’e haftanın 3 günü doğrudan uçak seferleri başladı. Çarşamba Cuma ve Pazar günü karşılıklı olarak bir aydır Yenişehir’den süren uçuşlar yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen ve Zafer Işık ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve turizmcilerin oluşturduğu bir heyet Gaziantep’te çeşitli temaslarda bulundu.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, uçuşlardan sonra daha da yakınlaştıklarını belirterek, "Bursa ve Gaziantep nihayetinde iki sanayi şehri. Antep ülkenin güney hattında ancak Organize Sanayi bölgeleri var. Bursalı yatırımcılar da Gaziantep’e, onlar da Bursa’ya yatırım yapabilir. İki sanayi şehri olan Ak Partili en büyük belediyeleriz. Bu manada ortak hareket etme, protokol yapma kararı aldık. Hem gastronomi kültürünün, hem kültürel etkinliklerin arttırılmasına ortam hazırlamak adına, hem de sanayi için etkileşim için güzel işbirlikleri yapacağız" dedi.
Bursa ve Gaziantep’in 30 büyükşehir içinde merkezi bütçeden en az pay alan dilimde yer aldığına dikkat çeken Alinur Aktaş, "Bursa ve Gaziantep hep merkezi bütçeye katkı sağlamış. En az kişi başına gelir alan iki büyükşehiriz. Bu durumu Sayın Cumhurbaşkanımıza taşıyacağız. İstanbul, Ankara, Kocaeli gibi değiliz. Gaziantep de Bursa gibi mağdur şehirlerden birisi. 8 tane organize sanayi bölgesi var. Ankara lobisinde Bursa Gaziantep kardeşliğini hayata geçireceğiz,"diye konuştu.
Anadolu Jet firması yetkilileri de yüzde 80 doluluk oranından memnuniyetini dile getirdiler. Bursalıların gastronomi turizmi için Gaziantep’e, Gazianteplileerin de tarih, kültür, termal turizmi için Bursa’ya gelmesi, iki şehrin karşılıklı turist çekebilmek adına sinerji oluşturması hedefleniyor.
Bursa heyetine Tursab yöneticilerinin yanısıra BTSO’dan iş insanları da katılıyor.

(Özel) Ankara lobisinde Bursa Gaziantep kardeşliği

(Özel) Ankara lobisinde Bursa Gaziantep kardeşliği

(Özel) Ankara lobisinde Bursa Gaziantep kardeşliği

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