HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Anket yaptıklarını söyleyerek gençleri dolandırdılar

(Özel) Anket yaptıklarını söyleyerek gençleri dolandırdılar

14.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe sahilde arkadaşları ile gezmeye gelen gençler anketörlerin kurbanı oldu.

Maltepe sahilde arkadaşları ile gezmeye gelen gençler anketörlerin kurbanı oldu. iddiaya göre kendilerini öğrenci diye tanıtan ve yaptıkları anketör başına 20 Türk Lirası aldıklarını söyleyen dolandırıcılar gençleri 2 bin 500 lira ile 6 bin lirası arası değişen fiyatlarla borçlandırdılar.
Olay geçtiğimiz aylarda Maltepe sahilde gerçekleşti. Arkadaşları ile birlikte gezmeye gelen gençler dolandırıcıların hedefi oldu. Anket yaptıklarını iddia eden anketörler anket yaptıklarını söyleyerek satış sözleşmesi yaptılar. Gençler anketörlerin kurbanı oldu. Kendilerini İzmir’den geldiklerini öğrenci olduklarını ve anketörlük yaptıklarını söyleyerek gençlerden ankete katılmalarını ve yaptıkları anket başına para kazandıklarını söyledi. Gençler kişisel bilgilerini anketörlere verdi. Dolandırıcıların hedefi olan gençler olaydan 1 ay sonra dolandırıldıklarını anladılar.

İstanbul’da değişik semtlerde oturan gençler, 2 bin 500 lira ile 6 bin lira arası değişen fiyatlarda dolandırıldılar. Firma yetkileri anketörlerin yaptıkları satış sözleşmesi ve gençlerden ankete katıldıklarına dair attıkları imzaları satış sözleşmesi olduğunu söyleyerek para talep etti. Yardım etmek isterken dolandırıcıların hedefi olan gençler kendileri ile ayni durumda olan diğer insanlara iletişime geçerek birlikte hareket etmeye başladı. Dolandırıcı mağduru gençler sayıları 300 kişiyi bulan WhatsApp gurubu ve çeşitli internet adresleri üzerinden farklı şehirlerde ayni şekilde dolandırılan insanları görünce hayatlarının şokunu yaşadılar. Satış sözleşmesinde imzaları olduğu için hiçbir şekilde hukuki anlamda destek bulamayan gençler yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım istedi.

Mağdur Selim Ak; "3 ay önce Maltepe sahilde iki arkadaş otururken yanımıza 3 tane arkadaş geldi. İzmir’den geldiklerini ve öğrenci olduklarını söylediler. Bir anket çalışması düzenlediklerini belirttiler. Onlara yardımcı olmak istedik. Anket için bizden T.C. kimlik numaramızı, adres ve e-posta bilgilerimizi ve bir kaç özel bilgi daha istediler. Bize doldurdukları anketi zaten göstermeden işlemleri yaptılar. Anket sonunda bizle bu anketi yaptıklarını kanıtlamaları için imza atmanızı istediler. Sonrasında 1 ay gibi bir süre geçti. Bir telefon numarası tarafından arandım. Şirket yetkilisi olduğunu iddia eden kadın 2 bin 500 lira onlara borcumun olduğunu ödemezsem icraya vereceklerini söylediler. Ben ise borcumun olmadığını onlardan herhangi bir ürün ya da hizmet almadığımı söyleyince WhatsApp üzerinde bir sözleşme attılar. Anket yapan çocukların benden aldığı bilgiler üzerine kurulmuş bir sözleşme olduğunu gördüm. Şoka uğradım. Şu an da zaten icralık olmuş durumdayım. Resmen benden aldıkları bilgileri masa başında kağıda geçirmişler. Ayrıca kadın bu sözleşmeyi evime gelerek yaptıklarını iddia etti. Ama biz bu anket diye bildiğimiz sözleşmeyi sokakta gerçekleştirmiştik. Kısacası dolandırıldık. Bu konuda tek mağdur olan biz değiliz. İstanbul’da tahminimce yaklaşık 200 ile 300 arasında mağdur var. Biz konu üzerine bu arkadaşlarla WhatsApp grubu kurduk. Bu şekilde de hukuki süreçlerde birlikte hareket ediyoruz. Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Çekiliş sonuçları belli oldu! 97 milyon TL'yi aşan ikramiyeÇekiliş sonuçları belli oldu! 97 milyon TL'yi aşan ikramiye
Pubg mobile nasıl indirilir? Bilgisayara (PC), cep telefonununa PubG indirme yoluPubg mobile nasıl indirilir? Bilgisayara (PC), cep telefonununa PubG indirme yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Mesajı sonrası ortalık karışmıştı! Trump'tan bir çağrı daha

Mesajı sonrası ortalık karışmıştı! Trump'tan bir çağrı daha

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Restoran ve kafeler 15 Şubat'ta açılacak mı? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı

Restoran ve kafeler 15 Şubat'ta açılacak mı?

Elektrik kesintisi listesi 14 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

14 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 14 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama

29 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Sayısal Loto sonuçları 13 Ocak 2021 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 13 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu! 97 milyon TL'yi aşan ikramiye

Karadeniz'de 'deli bal' tehlikesi! Fazla tüketen hastanelik oluyor

Bunu fazla tüketen hastanelik oluyor! Uzman isimler uyardı

Ankara'da pavyona dönüştürülen eve baskın: 3'ü kadın 8 kişiye ceza

Böyle basıldılar! Evi, pavyona dönüştürmüşler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.