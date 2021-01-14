(Özel) Anket yaptıklarını söyleyerek gençleri dolandırdılar

Maltepe sahilde arkadaşları ile gezmeye gelen gençler anketörlerin kurbanı oldu. iddiaya göre kendilerini öğrenci diye tanıtan ve yaptıkları anketör başına 20 Türk Lirası aldıklarını söyleyen dolandırıcılar gençleri 2 bin 500 lira ile 6 bin lirası arası değişen fiyatlarla borçlandırdılar.

Olay geçtiğimiz aylarda Maltepe sahilde gerçekleşti. Arkadaşları ile birlikte gezmeye gelen gençler dolandırıcıların hedefi oldu. Anket yaptıklarını iddia eden anketörler anket yaptıklarını söyleyerek satış sözleşmesi yaptılar. Gençler anketörlerin kurbanı oldu. Kendilerini İzmir’den geldiklerini öğrenci olduklarını ve anketörlük yaptıklarını söyleyerek gençlerden ankete katılmalarını ve yaptıkları anket başına para kazandıklarını söyledi. Gençler kişisel bilgilerini anketörlere verdi. Dolandırıcıların hedefi olan gençler olaydan 1 ay sonra dolandırıldıklarını anladılar.

İstanbul’da değişik semtlerde oturan gençler, 2 bin 500 lira ile 6 bin lira arası değişen fiyatlarda dolandırıldılar. Firma yetkileri anketörlerin yaptıkları satış sözleşmesi ve gençlerden ankete katıldıklarına dair attıkları imzaları satış sözleşmesi olduğunu söyleyerek para talep etti. Yardım etmek isterken dolandırıcıların hedefi olan gençler kendileri ile ayni durumda olan diğer insanlara iletişime geçerek birlikte hareket etmeye başladı. Dolandırıcı mağduru gençler sayıları 300 kişiyi bulan WhatsApp gurubu ve çeşitli internet adresleri üzerinden farklı şehirlerde ayni şekilde dolandırılan insanları görünce hayatlarının şokunu yaşadılar. Satış sözleşmesinde imzaları olduğu için hiçbir şekilde hukuki anlamda destek bulamayan gençler yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım istedi.