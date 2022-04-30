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Özel anlarının videolarını paylaşarak servet kazanıyorlar! Yıllık kazançları dudak uçuklattı

30.04.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans’ın popüler çifti Jess ve Stephen Demarco, çokeşli ilişkilerinin detaylarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Demarco çifti, OnlyFans gelirlerini paylaşarak bir yılda 398 bin sterlin (yaklaşık 7 milyon 432 bin TL) kazandıklarını itiraf etti.

Özel anlarının videolarını paylaşarak servet kazanıyorlar! Yıllık kazançları dudak uçuklattı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan Jess ve Stephen Demarco, çifti 13 yıllık birlikteliklerinin sonucunda sosyal medyadan özel anlarını paylaşmaya başladı. Yasal olarak evli olan çift çokeşli ilişkilerinin detaylarını paylaşarak kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başardı. Her ikisi de 30’lu yaşlarında olan ikili OnlyFans hesapları üzerinden yatak odalarındaki özel anları paylaşarak yıllık gelirlerinin 398 bin sterline (yaklaşık 7 milyon 432 bin TL) ulaştığını açıkladı.

“İNSANLAR DAHA FAZLASINI GÖRMEK İSTEDİ”

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İlk başta TikTok’tan ilişkilerinin dinamiklerini anlatan paylaşımlar yaptıklarını dile getiren Jess, “TikTok’a başladığımızda insanlar yaşam tarzımızı daha fazla görmek istedi. İnsanlar daha fazlasını görmek istedi ve biz de OnlyFans’ı başlattık. Çokeşli ilişkimizde partnerlerimizle nasıl tanıştığımızı anlatan videoları izlemek için bize para ödüyorlar” dedi.

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ÇIPLAKLIK ÖĞELERİ OLMUYOR

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OnlyFans hesaplarındaki paylaşımların çıplaklık öğeleri barındırmadığından söz eden Jess, “OnlyFans’a sıfır kurallı müstehcen içerikler gönderiyoruz. Gece maceralarımızı ve çokeşli ilişkimizin deneyimlerini paylaşıyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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