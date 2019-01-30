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(Özel) Anne adaylarına dört boyutlu ultrasonla perinatoloji hizmeti

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 07:25 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmete giren perinatoloji kliniğinde dört boyutlu ultrasonla riskli gebeliklerin tanı ve tedavileri takip ediliyor.Van bölgesinde yaklaşık 2,5 milyon kişiye hitap eden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet vermeye başlayan perinatoloji kliniği; Hakkari, Muş, Bitlis ve Ağrı gibi çevre illerden çok sayıda hastayı ağırlıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmete giren perinatoloji kliniğinde dört boyutlu ultrasonla riskli gebeliklerin tanı ve tedavileri takip ediliyor.
Van bölgesinde yaklaşık 2,5 milyon kişiye hitap eden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet vermeye başlayan perinatoloji kliniği; Hakkari, Muş, Bitlis ve Ağrı gibi çevre illerden çok sayıda hastayı ağırlıyor. Dört boyutlu renkli görüntülemeyle anne adaylarının kaygısını azaltan klinik, anne ve bebek arasındaki bağı da kuvvetlendiriyor.
İHA muhabirine konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Uzmanı Op. Dr. Gürcan Türkyılmaz, perinatolojinin anne ve bebeklerin sağlığını düzeltmek, fetal anormalliklerin erken teşhisi, kromozomal anormalliklerin taranması, düşüklerin ve ölü doğumların engellenmesi, erken doğumun önceden anlaşılıp önlenebilmesi, çoğul gebeliklerde oluşabilecek problemlerin teşhisi ve gebeliklerin takibini yönetebilmek amacıyla önemli bir yan dal doğunu belirtti. Doğum oranının yüksek olduğu Van bölgesinde perinatoloji uzmanlarına ciddi bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Uzman Dr. Türkyılmaz, “Van bu bölgedeki en gelişmiş şehirdir. Ne yazık ki Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari gibi illerin hiçbirinde perinatoloji uzmanı yoktur. Bölge itibariyle doğum oranının yüksek olduğu bir coğrafyadayız. Akraba evliliklerinin de yüksek olduğu bir bölgede olduğumuz için hem fetüs hem de anne için ciddi risk faktörleri bulunmaktadır” dedi.

“Bölgede yoğun bir hasta talebi var”
Bölge illerinden yoğun talep aldıklarını ve hastalara en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Türkyılmaz, “Perinatoloji uzmanları olarak bölgemizde gebelerin yönetimlerini yapıyor, risk faktörlerini belirliyor ve tedavi protokolleri düzenliyoruz. Anne karnındaki bebekte herhangi bir anomali saptarsak, bunun yönetimi ve daha sonra doğum sırasında karşılaşılabilecek problemler hakkında aileye danışmanlık veriyoruz. Özellikle Hakkari, Muş, Bitlis ve Ağrı gibi çevre iller ile Van’ın birçok ilçesinde yoğun bir hasta talebi var. Elimizden geldiğince bu hastalarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Annede gebelikle birlikte eşlik eden kalp hastalığı, tiroit hastalığı, tansiyon yüksekliği, şeker hastaları gibi ek hastalıkları, diğer ilgili branşlarla beraber konsülte ederek bu hastaların yönetimini üstleniyoruz” diye konuştu.

“Renkli ultrasonla bebeğin görüntüsünü alabiliyoruz”
Dört boyutlu renkli ultrasonla bebeğin görüntüsünü alabildiklerini ve bunun da tedavi süresince anne adaylarının kaygısını azalttığına dikkat çeken Türkyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bunun bizdeki avantajları, fetüsteki problemleri özellikle de yüzdeki herhangi bir anomali tespit etmekti. Bu anlamda daha yararlı etkisinin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda hastalar da anne karnındaki bebeklerini daha canlı ve renkli gördüklerinde mutlu oluyorlar. Bu durum anne ile bebek arasındaki bağı da kuvvetlendirdiğini düşünüyorum.”
Birçok özel hastanede perinatoloji uzmanı bulmadıklarını belirten Kübra Aksoy Ebiri ise ilk bebeklerini eşiyle birlikte dört boyutlu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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