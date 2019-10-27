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(ÖZEL) Anne ve kızının korku dolu anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de meydana gelen 2 farklı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.  Sultangazi'de geçen çarşamba 1.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de meydana gelen 2 farklı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de geçen çarşamba 1. Cebeci Yolu'ndan Gazi Mahallesi'ne seyir halinde olan 68 HT 174 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaza anında araç sürücüsünün yanında bulunan bir kadın şoka giriyor. Kadının araçtan inerek, bir işyerinin önündeki merdivenlere oturduğu görülüyor.

ANNE VE KIZI SANİYELERLE KURTULDU

Aynı gün gündüz saatlerinde meydana gelen bir başka kazada ise, 34 JE 2786 plakalı otomobilin sürücüsü karşı yönden gelen bir kamyonet sürücüsünün direksiyonu kırması önce kamyonete daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kaza anında kaldırımda yürüyen bir anne ve kızının büyük bir korku yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonet sürücüsünün ara sokağa girmek için direksiyon kırınca karşı yönden gelen 34 JE 2786 plakalı otomobilin sürücüsünün önce kamyonete, daha sonra bariyerlere çarptığı görülüyor. Kaldırımda yürüyen bir anne ve kızı büyük bir korku yaşarak, koşmaya başlıyorlar. Anne ve kızının saniyelerle kurtulduğu kaza da, küçük kızın annesine sarıldığı kameralara yansıyor.

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