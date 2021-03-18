(ÖZEL) Antalya’da 7 gündür kayıp gencin annesi gözyaşları içinde yardım istedi

Antalya’da 7 gündür kayıp olarak aranan ve şu ana kadar en son görüldüğü bölgede ayakkabısı, şapkası, çantası, cep telefonu ve kulaklığı bulunan 33 yaşındaki üniversite öğrencisinin annesi gözyaşları içerisinde yardım istedi. Artık herkesten şüphelendiğini söyleyen acılı anne “Gören varsa lütfen bize bildirsin. Nerede olursa olsun en ufak bir bilgiye muhtacız” dedi.

Antalya’da geçtiğimiz hafta Perşembe günü son olarak DüdenPark’ta görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Ramazan Özkan’ı arama çalışmaları dün denizde dalış yapan vatandaşın Özkan’a ait cep telefonunu bulması ile genişletildi. Bölgedeki güvenlik kameralarının sadece Özkan ve son görüldüğü arkadaşının parka girişlerini gösterdiğini ama Özkan’ın çıkışının gözükmediğini söyleyen annesi Sabihan Özkan gözyaşları içerisinde yardım talebinde bulundu.

“Geçen hafta Perşembe gününden beri haber alamıyoruz”

Ramazan Özkan’ın annesi Sabihan Özkan, “Cuma günü sırt çantası bulundu Ramazan’ın dün bulunan telefonunu da bize teslim ettiler. Çantası yeniydi. Hırpalanmış halde bulundu. Fermuarları kopuk. Bunun bu hale gelişi nasıl oldu ben anlamadım. Çok üzgünüm. Kendimi nasıl anlatacağımı, ifade edeceğimi bilmiyorum artık. Bir umut yavrumu bekliyorum. Bir yerden çıkacak oğlum inanıyorum. Öyle inanmak istiyorum. Geçen hafta Perşembe gününden beri haber alamıyoruz. Bildiğimiz bir husumetlisi yoktu. Benim oğlum sokak hayvanlarıyla ilgilenirdi. Bahçeyle ilgilenirdi. Evin bahçesi hep onun emeği. Son zamanlarda bir sürü çizim malzemesi almıştı. Pet Shop dükkanı olan bir arkadaşı vardı. Oraya köpekler için kıyafet çizip, giydirip iş yapma fikirleri vardı. Çok umutluydu, sevinçliydi. Enerjisi düşük değildi” diye konuştu.