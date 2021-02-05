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(Özel) Antalya’da Pitbull dehşeti

05.02.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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Antalya’da sahiplerinin yürüyüşe çıkardığı Lucky isimli Cokker cinsi köpek, Pitbull Terrier cinsi yasaklı ve tasmasız dolaşan köpeğin saldırısına uğradı.

Antalya’da sahiplerinin yürüyüşe çıkardığı Lucky isimli Cokker cinsi köpek, Pitbull Terrier cinsi yasaklı ve tasmasız dolaşan köpeğin saldırısına uğradı. Pitbull’un dişlerini ayağına geçirdiği Lucky, pitbulun sahipleri ve çevreden yetişen vatandaşların da yardımıyla güçlükle kurtarılırken kanlar içerisinde veterinere götürüldü. Yaşadıkları karşısında korkudan ne yapacaklarını şaşıran köpeği gezdiren 2 çocuk, olayın üzerinden 2 gün geçmesine rağmen korkuyu üzerinden atamadı.
Lucky’nin sahibi Eray Manav, pitbullun köpekleri yerine çocuklarına da saldırabileceğini belirterek “Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Davacı olacağım” dedi.
Olay, 2 gün önce Aşaığı Hisar Mahallesinde meydana geldi. Eray Manav, kızı Aleyna (11) ve oğlu Saygın (7) ile birlikte her zaman olduğu gibi evlerinde besledikleri 1.5 yaşındaki Cokker cinsi Lucky isimli köpeklerini gezdirmek için evlerinin yakınında bulunan Kaledibi mevkiine getirdi. Çimenler üzerinde köpekleriyle ilgilenirken önce yanlarına siyah bir sokak köpeği geldi. Sokak köpeğinin ardından yanlarına başıboş vaziyette ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14/L Maddesi ve 22.04.2008 tarihli Genelge gereği Yasaklı Köpek kapsamında olan Pitbull Terrier cinsi köpek gelerek diğer köpeğinin etrafında dolaşmaya başladı. Pitbull, bir anda Lucky’ye saldırarak ayağına dişlerini geçirdi. Her iki köpek sahibi Lucky’i pitbullun ağzından almak istese de bunda başarılı olamadı. Irmak kenarından gelen bir vatandaşın müdahalesi sonucunda Lucky, pitbullun dişlerinden kurtarılırken, kanlar içerisindeki köpeğini kucağına alan Eray Manav olay yerinin yakınında bulunan veteriner hekime koştu.
Olay sırasında köpekleri pitbullun saldırısına uğrayan Aleyna ve Saygın korkudan ne yapacaklarını şaşırırken, ellerine geçirdikleri malzemeleri atarak ayırmaya çalıştılar.

Çocukların psikolojisi bozuldu
Çarşamba günü her zaman olduğu gibi çocuklarıyla birlikte köpeklerini gezdirmeye çıkardıklarını belirten Eray Manav “Pitbull cinsi köpeğin salınmış vaziyette gezdirildiğini görünce sahiplerine ikazda bulundum. Sahipleri, bir şey yapmayacağını ve sakin olmamı istediler. Defalarca köpeklerinin zincirini bağlayıp tutmaları için uyardım. Aldırış etmediler. Köpek gelip köpeğimize saldırdı. Çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla güçlükle ayırabildik. Kamera görüntülerinde de göreceksiniz, çocuklarımın geçirdiği travmayı anlatmam mümkün değil. Olayın üzerinden 3-4 gün geçmesine rağmen ne ben ne çocuklarım kendimize gelemedik. Köpeğin sahiplerinden arayıp geçmiş olsun demelerini bekledim. Ama ne yazık ki telefonlarıma bile bakmadılar. Bu köpek beslenmesi yasak olan bir köpek. Hem maskesiz hem de başıboş şekilde gezdiriliyor. Burada ırmak kenarında insanlar geziyor, oturuyor. Ben bu acıyı başkalarının yaşamamasını, başka canların yanmamasını istiyorum. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın” dedi.

Olay anı kamerada
Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde köpeğin saldırması, vatandaşların çabaları, çocukların korku ve çaresizlik içerisinde koşuşturmaları yer alıyor. Manavgat’ta pitbull dehşeti son günlerde sıkça yaşanmaya başladığı, 15 gün içerisinde Aşağı Hisar Mahallesinde ve Örnek Mahallesi ırmak kenarında 2 ayrı pitbull dehşeti yaşanırken, pitbullların saldırdığı köpekler ağır yaralar aldığı bildirildi.

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