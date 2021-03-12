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(ÖZEL) Antalya’da PÖH destekli sinirli müşteri operasyonu

12.03.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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Antalya’da lobiye inip sigara içtiği ileri sürülen otel müşterisi, kendisini uyaran otel müdürü ile tartıştı.

Antalya’da lobiye inip sigara içtiği ileri sürülen otel müşterisi, kendisini uyaran otel müdürü ile tartıştı. Odasına gidip boncuk atan tabancayla geri dönerek tehditler savurmaya başlayan müşteri, ardından kendisini odasına kilitledi. Müşteri, polisin 2 saatlik ikna çabasına karşılık vermeyince de devreye Özel Harekat Polisi girdi. Ekipler, kapıyı koçbaşıyla kırarak içeriye girerek müşteriyi plastik kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Otelin müdürü, “Odasından tabancasını alıp aşağıya geldi. Gerçek mi, kurusıkı mı çözemedik” dedi.
Antalya polisini alarma geçiren olay, dün saat 14.30’da Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 aydır otelde konaklayan V. T. E. (35), lobiye inerek iddiaya göre burada sigara içmeye başladı. V. T. E.’nin sigara içtiğini gören otelin müdürü Ömer Çelik uyarmasıyla taraflar arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine sinirlenen V. T. E., odasına gidip tabancayla alarak lobiye indi ve tehditler savurmaya başladı. Otel çalışanları Çelik’i dışarı çıkartırken, durum polise haber verildi. Ardından V. T. E., tekrar odasına çıkarak kapısını kilitledi. İhbarla olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, yaklaşık 2 saatlik boyunca V. T. E.’yi ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Özel Harekat Polisi kapıyı kırarak içeri girdi
Bunun üzerine otele Özel Harekat Polisi istendi. Kalkan ve koçbaşıyla otele giren Özel Harekat Polisleri, bir süre daha V.T.E.’yi ikna etmeye çalıştı. Müşterinin odadan çıkmamakta ısrar etmesi üzerine ekipler, kapıyı koçbaşıyla kırıp içeriye girerek şahsı etkisiz hale getirdi. Tüm bu yaşananları ise çevredekiler meraklı bakışlarla takip etti.

“Kurusıkı mı gerçek tabanca mı çözemedik”
Olay sonrası V.T.E.’den şikayetçi olan Otel Müdürü Ömer Çelik, müşterisinin 10 aydır bir sıkıntı çıkarmadığını belirterek, “Aşağıda resepsiyonda sigara içiyordu, onu uyardık. Tartışma bundan dolayı çıktı. Daha sonra yukarıya çıkıp silahını alıp geldi. Kurusıkı mı gerçek mi olduğunu çözemedik. O yüzden polislere haber verdik, kapıyı açmayınca özel hareket geldi ve kapısı kırıldı” dedi.

Tabancanın boncuk attığı ortaya çıktı
Plastik kelepçe takılarak polis merkezine götürülen V.T.E.’nin, muhafıza altına alınan tabancasının ise metal boncuk atan bir tabanca olduğu öğrenildi.

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