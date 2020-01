(Özel) Antrenmandan önce yarım saat kitap okuyorlar

Manisa Valisi Ahmet Deniz’in öncülüğünde yürütülen MANEP 2003 ’Manisa her yerde okuyor’ projesi kapsamında il genelinde başlatılan kitap okuma seferberliğine, Kırkağaç Acaridmanspor’un U11 ve U13 yaş grubu takımları da katıldı. Küçük futbolcular yarım saat kitap okuduktan sonra antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

Kırkağaç Acaridmanspor Kulübü U11 ve U13 futbol takımları oyuncuları, her antrenman öncesi saha ortasında toplanarak yarım saat kitap okuyor, sonra ise sevdalısı oldukları futbola devam ediyorlar.

Küçük futbolcuların kitap okuma etkinliğine Teknik Direktör Erol Tör’ün yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya da her antrenman öncesi katılarak destek veriyor. Konuyla ilgili İHA Muhabirine konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, “MANEP Eğitim Projeleri, Manisamızın her yerinde olduğu gibi ilçemizde de uygulanmaktadır. Manisa Eğitim Projelerimizden bir tanesi de “Manisa Her Yerde Kitap Okuyor” projesi. Biz de Kırkağaç’ta ’Kırkağaç her yerde kitap okuyor’ diyoruz. Burada antrenman yapan tüm sporcularımız bizim okullarımızda okuyan öğrencilerimiz. Sağ olsunlar, Acaridmanspor’la iş birliği yaparak çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek, gelecekte onları iyi bir sporcu, iyi sporcunun yanında iyi bir vatandaş yapabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kitap okumanın önemini biliyoruz. Çocuklarımızı antrenmanlardan önce her zaman her şartta kitap okumaya teşvik ediyoruz. Bu projeye destek veren ve böyle güzel bir etkinlik düzenleyen Kırkağaç Acaridmanspor Kulübüne çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Kırkağaç Acaridmanspor Alt Yapı Teknik Direktörü Erol Tör ise “Her antrenmandan önce, çocuklarımızın okuma alışkanlıklarının gelişmesi için okuma etkinliği düzenliyoruz. Bunu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte organize ediyoruz. Zaten çocuklarımızın gelişmesi için okul müdürleri ve öğretmenlerimiz ile sürekli iletişim halindeyiz. Önemli olan onların kitap okuması, kendilerini geliştirmesi, daha sonra ise antrenman ve maçlar. Yani hem spor yapıyoruz hem de kitap okuyoruz” diye konuştu.

Bu etkinlikten duydukları sevinci dile getiren küçük futbolculardan Mehmet Can, Atıf Eren Aksu, Kadir Ozan, Enis Üsten ve Ahmet Ilgaz ise her antrenman öncesi kitap okuduklarını ve kitap okuyarak Türkiye’yi daha iyi yerlere getireceklerini söyleyip, herkesi kitap okumaya davet etti.