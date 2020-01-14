HABER
  4. (Özel) Antrenmandan önce yarım saat kitap okuyorlar

(Özel) Antrenmandan önce yarım saat kitap okuyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 11:25 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Ahmet Deniz’in öncülüğünde yürütülen MANEP 2003 ’Manisa her yerde okuyor’ projesi kapsamında il genelinde başlatılan kitap okuma seferberliğine, Kırkağaç Acaridmanspor’un U11 ve U13 yaş grubu takımları da katıldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz’in öncülüğünde yürütülen MANEP 2003 ’Manisa her yerde okuyor’ projesi kapsamında il genelinde başlatılan kitap okuma seferberliğine, Kırkağaç Acaridmanspor’un U11 ve U13 yaş grubu takımları da katıldı. Küçük futbolcular yarım saat kitap okuduktan sonra antrenmanlarını gerçekleştiriyor.
Kırkağaç Acaridmanspor Kulübü U11 ve U13 futbol takımları oyuncuları, her antrenman öncesi saha ortasında toplanarak yarım saat kitap okuyor, sonra ise sevdalısı oldukları futbola devam ediyorlar.
Küçük futbolcuların kitap okuma etkinliğine Teknik Direktör Erol Tör’ün yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya da her antrenman öncesi katılarak destek veriyor. Konuyla ilgili İHA Muhabirine konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, “MANEP Eğitim Projeleri, Manisamızın her yerinde olduğu gibi ilçemizde de uygulanmaktadır. Manisa Eğitim Projelerimizden bir tanesi de “Manisa Her Yerde Kitap Okuyor” projesi. Biz de Kırkağaç’ta ’Kırkağaç her yerde kitap okuyor’ diyoruz. Burada antrenman yapan tüm sporcularımız bizim okullarımızda okuyan öğrencilerimiz. Sağ olsunlar, Acaridmanspor’la iş birliği yaparak çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek, gelecekte onları iyi bir sporcu, iyi sporcunun yanında iyi bir vatandaş yapabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kitap okumanın önemini biliyoruz. Çocuklarımızı antrenmanlardan önce her zaman her şartta kitap okumaya teşvik ediyoruz. Bu projeye destek veren ve böyle güzel bir etkinlik düzenleyen Kırkağaç Acaridmanspor Kulübüne çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Kırkağaç Acaridmanspor Alt Yapı Teknik Direktörü Erol Tör ise “Her antrenmandan önce, çocuklarımızın okuma alışkanlıklarının gelişmesi için okuma etkinliği düzenliyoruz. Bunu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte organize ediyoruz. Zaten çocuklarımızın gelişmesi için okul müdürleri ve öğretmenlerimiz ile sürekli iletişim halindeyiz. Önemli olan onların kitap okuması, kendilerini geliştirmesi, daha sonra ise antrenman ve maçlar. Yani hem spor yapıyoruz hem de kitap okuyoruz” diye konuştu.
Bu etkinlikten duydukları sevinci dile getiren küçük futbolculardan Mehmet Can, Atıf Eren Aksu, Kadir Ozan, Enis Üsten ve Ahmet Ilgaz ise her antrenman öncesi kitap okuduklarını ve kitap okuyarak Türkiye’yi daha iyi yerlere getireceklerini söyleyip, herkesi kitap okumaya davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
Mahkeme, 'Marley'i Osman'a verdiMahkeme, 'Marley'i Osman'a verdi
Gümüşhane'de karla mücadele çalışmasıGümüşhane'de karla mücadele çalışması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: Kurşun yağdırdı

Ataşehir'de trafikte silahlı kavga! Kurşun yağdırdı

İhbara giden sağlık personeli yerde yatan kişiyi görünce şoke oldu

Yerde yatan kişiyi görünce dondu kaldı!

Eskişehir'de 'paylaşılamayan köpek' davasında emsal karar

'Paylaşılamayan köpek' davasında emsal karar!

Son dakika: Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinde korkutan patlama! Yaralılar var

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

Kartopu oynayan çocukların vücudundaki yanıklar gizemini koruyor

Çocukların vücutlarındaki yanıkların nedeni halen bilinmiyor

Kızını taciz eden şahsı öldürdü, cezaya isyan ettiler: Keşke ben ölseydim

Kızını taciz eden şahsı öldürdü, cezaya isyan ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.