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(Özel) Apartman kapsını sıkıca tuttu, kadın hırsızları böyle yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 09:26 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta evinin kapısında yakaladığı hırsızlık şüphelisi hamile kadınları sokak sokak takip eden bir kadın, apartmana saklanan şüpheliler kaçmasın diye, polis ekibi gelene kadar kapıyı elleriyle sıkı sıkıya tuttu.

(Özel) Apartman kapsını sıkıca tuttu, kadın hırsızları böyle yakalattı

Esenyurt’ta evinin kapısında yakaladığı hırsızlık şüphelisi hamile kadınları sokak sokak takip eden bir kadın, apartmana saklanan şüpheliler kaçmasın diye, polis ekibi gelene kadar kapıyı elleriyle sıkı sıkıya tuttu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, karakola götürdükleri şüphelilerden birisinin aranmasının olduğunu belirledi.
Olay, Pınar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın oturduğu apartmana geldiğinde kapısını kurcalayan hamile iki kadını fark etti. Kadınlar bir süre sonra hızlı adımlarla kaçmaya başladı. Takip, kadınların başka bir sokakta apartmana girmesiyle son buldu. Kadınların kaçmasını engellemek isteyen mağdur kadın, polis ekiplerine haber vererek apartmanın kapısını iki eliyle sıkı sıkıya tuttu. Olaydan kısa süre sonra ihbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri geldi. Apartmanın en üst katına saklanan iki şüpheli kadın şikayet üzerine polis merkezine götürüldü. Emniyette yapılan sorgulamada gözaltına alınan bir şüphelinin başka bir suçtan daha aranmasının olduğu öğrenilirken şüpheli 2 kadının da hamile olduğu kaydedildi.
Şüphelileri yakalatan kadının şikayeti üzerine olayla ilgili işlem yapıldı.

(Özel) Apartman kapsını sıkıca tuttu, kadın hırsızları böyle yakalattı

(Özel) Apartman kapsını sıkıca tuttu, kadın hırsızları böyle yakalattı

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