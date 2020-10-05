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(Özel) Apartmana giren iki şahsın ayakkabı çaldığı anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 09:43 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de iki şahıs, girdikleri apartmanın kapı önlerinde bırakılan ayakkabılardan gözlerine kestirdiklerini çaldı.

Sultanbeyli’de iki şahıs, girdikleri apartmanın kapı önlerinde bırakılan ayakkabılardan gözlerine kestirdiklerini çaldı. Şahıslar, çaldıkları ayakkabıları kıyafetlerinin içine saklayarak apartmandan uzaklaştı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli’de yaşandı. İddiaya göre apartman içerisine giren iki şahıs, evlerin önlerinde bulunan ayakkabılardan gözlerine kestirdiklerini çaldı. Çaldıkları ayakkabıları inceleyen şahısların yaşlarının da küçük olduğu gözlendi. Şahıslar daha sonra apartmanın asansörüne bindi. Şahısların çaldıkları ayakkabıları burada kıyafetlerinin içine sokarak gizledikleri görüldü. Evlerinin önünde ayakkabılarını göremeyen apartman sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince ayakkabılarının çalındığını anladı.

Apartmanda yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde apartmandaki iki şahıs, evlerin önünde bulunan ayakkabıları çalıyor. Şahıslar çaldıkları ayakkabıları kıyafetlerinin içine sokarak gizliyor.

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