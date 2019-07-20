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(ÖZEL) Arabanın motoruna sıkışan kediyi 2 saatte kurtarabildiler

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 09:37 | Son Güncelleme

Bursa’da otomobilin motoruna sıkışan kedi vatandaş ve bekçiler tarafından 2 saatlik çaba sonucu kurtarıldı.Olay, Ulucami arkasında meydana geldi.

(ÖZEL) Arabanın motoruna sıkışan kediyi 2 saatte kurtarabildiler

Bursa’da otomobilin motoruna sıkışan kedi vatandaş ve bekçiler tarafından 2 saatlik çaba sonucu kurtarıldı.
Olay, Ulucami arkasında meydana geldi. Yol üzerine park eden bir arabanın motoruna sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen gece bekçileri, vatandaşla birlikte kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Bekçiler kediyi sıkıştığı yerden çıkarabilmek için dakikalarca çalıştı. Minik kedi yaklaşık 2 saatlik bir çalışma neticesinde kurtarılabildi. Arabanın motorundan çıkarılan yaramaz kedi birden yola fırladı. Bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan kedi yürekleri ağza getirdi.

(ÖZEL) Arabanın motoruna sıkışan kediyi 2 saatte kurtarabildiler

(ÖZEL) Arabanın motoruna sıkışan kediyi 2 saatte kurtarabildiler

(ÖZEL) Arabanın motoruna sıkışan kediyi 2 saatte kurtarabildiler

(ÖZEL) Arabanın motoruna sıkışan kediyi 2 saatte kurtarabildiler

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