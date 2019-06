(Özel) Arabasını Binali Yıldırım fotoğraflarıyla kapladı, destek için geziyor

Kocaeli’de yaşayan Erol Özavcı, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek vermek için aracını Yıldırım’ın fotoğraflarıyla kapladı. Her gün 100 kilometrelik mesafe kat ederek İstanbul’a gelen Özavcı, seçime kadar Yıldırım’a destek olmak için megakenti karış karış gezeceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek amacıyla aracını Erdoğan’ın fotoğraflarıyla kaplayarak Türkiye turuna çıkan Erol Özavcı, bu kez de Binali Yıldırım için yollara düştü. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek vermek için aracını Türk bayrağı ve Yıldırım’ın fotoğraflarıyla kaplayan Özavcı, her gün Kocaeli’den İstanbul’a geliyor. Özavcı, gezdiği noktalarda vatandaştan seçimlerde Yıldırım’ı desteklemesini istiyor. Özavcı, trafikte aracını gören vatandaşların şaşkınlık yaşadığını ifade ederken kimilerinin kendisini korna çalarak desteklediğini belirtti. Her gün yaklaşık 100 kilometreyi Binali Yıldırım’a destek vermek için aşan Özavcı, 23 Haziran seçimlerine kadar İstanbul’u karış karış gezeceğini dile getirdi. Özavcı’nın Türk bayrağı ve Yıldırım’ın fotoğraflarıyla kaplı aracının trafikte ilerlediği o anlar havadan da görüntülendi.