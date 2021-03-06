Özel arabayla şehirler arası yolculuk yasaklandı mı? Bakanlıktan seyahat kısıtlaması açıklaması

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Mart 2021 tarihinde yeni değişiklikler gösterdi. Cumartesi günü kısıtlaması bütün ülkede kaldırılırken pazar günü kısıtlamaları yüksek ve çok yüksek riskli illerde devam edecek. Bu bilgilerin yanında vatandaşlar şehirler arası seyahat yasağında da değişiklik olup olmadığını merak etmekte. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirler arası seyahat kısıtlamaları hakkında vatandaşların bilgilenmesi sağlandı.

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT SERBEST Mİ?

İçişleri bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile seyahat kısıtlamasının yeni sınırları belli oldu. Genelgede verilen bilgilere göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu illerde şehirler arası seyahat yasağı da aynı şekilde devam edecek.

HANGİ ŞEHİRLERDE SEYAHAT YASAĞI VAR?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanan yüksek ve çok yüksek riskli illerde şehirler arası seyahat yasağı da aynı şekilde devam edecek. Düşük ve orta riskli illerde ise özel araç ile şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı.

20 YAŞ ALTI ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ancak valilikten seyahat izni alarak şehirler arası seyahatlerini gerçekleştirebilecek.