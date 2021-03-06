Özel arabayla şehirler arası yolculuk yasaklandı mı? Bakanlıktan seyahat kısıtlaması açıklaması

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Mart 2021 tarihinde yeni değişiklikler gösterdi. Cumartesi günü kısıtlaması bütün ülkede kaldırılırken pazar günü kısıtlamaları yüksek ve çok yüksek riskli illerde devam edecek. Bu bilgilerin yanında vatandaşlar şehirler arası seyahat yasağında da değişiklik olup olmadığını merak etmekte. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirler arası seyahat kısıtlamaları hakkında vatandaşların bilgilenmesi sağlandı.
İçişleri bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile seyahat kısıtlamasının yeni sınırları belli oldu. Genelgede verilen bilgilere göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu illerde şehirler arası seyahat yasağı da aynı şekilde devam edecek.
Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanan yüksek ve çok yüksek riskli illerde şehirler arası seyahat yasağı da aynı şekilde devam edecek. Düşük ve orta riskli illerde ise özel araç ile şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı.
Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ancak valilikten seyahat izni alarak şehirler arası seyahatlerini gerçekleştirebilecek.
Düşük ve orta riskli illerde ise 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireyler rahatlıkla şehirler arası seyahat edebilecekler.
Pazartesi - Salı - Çarşamba - Perşembe - Cuma ve Cumartesi günleri tüm Türkiye'de 21.00 - 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Pazar günleri düşük ve orta riskli illerde bu uygulama aynı şekilde devam ederken yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü 24 saat kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Düşük ve orta riskli illerde yaşayan vatandaşlar eğer 05.00 ile 21.00 arasında şehirler arası seyahat yapıyorsa herhangi bir izne ihtiyaç duymayacak.
Yüksek ve çok yüksek riskli illerde yaşayan vatandaşlar ise pazar günü seyahat edebilmek için seyahat iznine ihtiyaç duyacaklar.