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Özel arabayla şehirler arası yolculuk yasaklandı mı? Bakanlıktan seyahat kısıtlaması açıklaması

06.03.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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Özel arabayla şehirler arası yolculuk yasaklandı mı? Bakanlıktan seyahat kısıtlaması açıklaması

1 Mart 2021'de alınan yeni normal kararları sonrasında vatandaşlar özel arabayla şehirler arası yolculuk yasaklandı mı sorusunun cevabını merak etmeye başladılar. 1 martın başında yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında bilgi verdi, diğer bilgiler bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile 81 ilin valiliğine iletildi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Mart 2021 tarihinde yeni değişiklikler gösterdi. Cumartesi günü kısıtlaması bütün ülkede kaldırılırken pazar günü kısıtlamaları yüksek ve çok yüksek riskli illerde devam edecek. Bu bilgilerin yanında vatandaşlar şehirler arası seyahat yasağında da değişiklik olup olmadığını merak etmekte. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirler arası seyahat kısıtlamaları hakkında vatandaşların bilgilenmesi sağlandı.

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT SERBEST Mİ?

İçişleri bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile seyahat kısıtlamasının yeni sınırları belli oldu. Genelgede verilen bilgilere göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu illerde şehirler arası seyahat yasağı da aynı şekilde devam edecek.

HANGİ ŞEHİRLERDE SEYAHAT YASAĞI VAR?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanan yüksek ve çok yüksek riskli illerde şehirler arası seyahat yasağı da aynı şekilde devam edecek. Düşük ve orta riskli illerde ise özel araç ile şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı.

20 YAŞ ALTI ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ancak valilikten seyahat izni alarak şehirler arası seyahatlerini gerçekleştirebilecek.

Düşük ve orta riskli illerde ise 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireyler rahatlıkla şehirler arası seyahat edebilecekler.

SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Pazartesi - Salı - Çarşamba - Perşembe - Cuma ve Cumartesi günleri tüm Türkiye'de 21.00 - 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Pazar günleri düşük ve orta riskli illerde bu uygulama aynı şekilde devam ederken yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü 24 saat kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde yaşayan vatandaşlar eğer 05.00 ile 21.00 arasında şehirler arası seyahat yapıyorsa herhangi bir izne ihtiyaç duymayacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde yaşayan vatandaşlar ise pazar günü seyahat edebilmek için seyahat iznine ihtiyaç duyacaklar.

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