Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve sürelerde zorunlu haller haricinde vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek. Herhangi bir şekilde zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahatleri yalnızca toplu ulaşım araçları (otobüs, tren, uçak, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Dün 13 Nisan tarihinde düzenlenen Kabine toplantısının sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısmi kapanmaya ilişkin yeni kararları kamuoyuna duyurdu. Getirilen yeni tedbirler kapsamında seyahat kısıtlamaları da yer alıyor. Vatandaşlar şehirler arası seyahat kısıtlamalarını araştırmaya koyuldu. Peki özel arabayla seyahat etmek yasak mı? Özel araçla şehirler arası yolculuk yapılır mı?

Zorunlu haller sayılacak durumlar ise şunlar;



1) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacak kişiler ile refakatçileri,

2) Askerlik hizmetini tamamlamış ve yerleşim yerlerine dönmek isteyenler,

3) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu veya kontrolü bulunan,

4) Kendisi ya da eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi olabilir),

5) Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla birlikte kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

6) Özel ya da kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar,

7) Ceza infaz kurumlarından salıverilenler.

Bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla ya da İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden veya Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru vasıtasıyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarla seyahat edilebilecek.

