HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Özel arabayla seyahat etmek yasak mı? Özel araçla şehirler arası yolculuk yapılır mı?

Özel arabayla seyahat etmek yasak mı? Özel araçla şehirler arası yolculuk yapılır mı?

14.04.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün yapılan Kabine toplantısının sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısmi kapanmaya ilişkin yeni kararları açıkladı. Koronavirüs salgının giderek çoğalması sebebiyle getirilen yeni tedbirler kapsamında seyahat kısıtlamaları da bulunuyor. Peki özel arabayla seyahat etmek yasak mı? Özel araçla şehirler arası yolculuk yapılır mı? İşte yanıtı...

Özel arabayla seyahat etmek yasak mı? Özel araçla şehirler arası yolculuk yapılır mı?

Dün 13 Nisan tarihinde düzenlenen Kabine toplantısının sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısmi kapanmaya ilişkin yeni kararları kamuoyuna duyurdu. Getirilen yeni tedbirler kapsamında seyahat kısıtlamaları da yer alıyor. Vatandaşlar şehirler arası seyahat kısıtlamalarını araştırmaya koyuldu. Peki özel arabayla seyahat etmek yasak mı? Özel araçla şehirler arası yolculuk yapılır mı?

ÖZEL ARABAYLA SEYAHAT ETMEK YASAK MI? ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YAPILIR MI? İŞTE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI HAKKINDA SON KARAR...

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve sürelerde zorunlu haller haricinde vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek. Herhangi bir şekilde zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahatleri yalnızca toplu ulaşım araçları (otobüs, tren, uçak, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Zorunlu haller sayılacak durumlar ise şunlar;

1) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacak kişiler ile refakatçileri,

2) Askerlik hizmetini tamamlamış ve yerleşim yerlerine dönmek isteyenler,

3) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu veya kontrolü bulunan,

4) Kendisi ya da eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi olabilir),

5) Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla birlikte kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

6) Özel ya da kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar,

7) Ceza infaz kurumlarından salıverilenler.

Bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla ya da İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden veya Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru vasıtasıyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarla seyahat edilebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eve giren ayıyı, evin iki sakini kapı dışarı etti Eve giren ayıyı, evin iki sakini kapı dışarı etti
Evli adama kuma olarak giden Nilüfer yine evden kaçtı Evli adama kuma olarak giden Nilüfer yine evden kaçtı
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) seyahat kısıtlaması

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

İlçeyi savaş alanına çeviren kavga

İlçeyi savaş alanına çeviren kavga

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada şaşırtan sonuç

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada şaşırtan sonuç

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.