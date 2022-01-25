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Özel araç yasağı ne zaman kalkacak? Özel araç trafiğe ne zaman çıkacak?

25.01.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul beyaza büründü. Yoğun kar yağışı ulaşımda aksaklıkları, trafiğin donmasını ve yasakları beraberinde getirdi. Kapanan trafik nedeniyle terk edilmiş araçlar görüldü. Yolların açılması için çalışmalar sürerken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklandığını açıkladı. Peki özel araç yasağı ne zaman bitecek?

Özel araç yasağı ne zaman kalkacak? Özel araç trafiğe ne zaman çıkacak?

İstanbul'da özel araç yasağını Vali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya'nın ifadelerine göre, özel araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecek. Bu gelişmeyle birlikte vatandaşlar toplu taşımalara akın etti. Başkan İmamoğlu, metro ve metrobüs seferlerinin yoğun olarak süreceğini belirtti. Peki özel araç yasağı ne zaman bitecek?

ÖZEL ARAÇ YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Yoğun kar yağışı araçların saatlerce yolda kalmasına neden oldu. Trafikte mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiği Vali Yerlikaya tarafından açıklandı. Yerlikaya, 25 Ocak saat 13.00'e kadar toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Yeni bir açıklama gelmediği takdirde özel araçlar 13.00'den sonra trafiğe çıkabilir.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştrma Bakanlığı geçtiğimiz gece yaptığı açıklamada Marmaray seferlerinin ücretsiz devam edeceğini belirtti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri girişlerinde araç kontrolü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. E-5 ve diğer yollar açık görünüyor.

KAMU ÇALIŞANLARINA İZİN!

Tam gün idari izin haberini duyuran Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır."

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