(Özel) Araca sıkışan kediye ’playback’ kurtarma

Bursa’da seyir halindeki aracın kadın sürücüsü, motordan gelen kedi sesleri üzerine aracını yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan kediyi, telefondan açtıkları kedi sesiyle kurtardı.

İddiaya göre, şehir merkezinde seyreden aracın kadın sürücüsü, motordan gelen kedi seslerini duydu. Sürücü, aracını yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bursa İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. Mahsur kalan kediyi kurtarmak için araç emniyetli bir yere çekildi. Aracın kaputunu açan ekipler, kedinin mahsur kaldığı yeri belirlemek için telefondan kedi sesi açtı. Kedi sesine tepki veren yavru kedinin kısa sürede yerini tespit edildi. Çevrede bulunan meraklı vatandaşların bakışları arasında ekipler yavru kediyi yarım saatlik çalışmayla çıkartmayı başardı.

Yavru kedi korkup kaçmaya başlayınca, vatandaşlar ve ekipler araçların kediyi ezmemesi için kovalamaya başladı. Yavru kediyi kısa sürede yakalayan ekipler, kafese koyarak Bursa Hayvan Barınağı’na teslim etti.

İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Nazan D, ’’Aracımla seyir halindeyken motordan gelen kedi seslerini duydum. Aracımı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdim. Onlar da sağolsunlar hemen gelerek kısa sürede kediyi kurtarmayı başardılar. Bütün sürücülerin araçlarına binmeden önce kontrollerini yapması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.