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  4. (Özel) Aracı arızalanan vatandaşın yardımına trafik polisi yetişti

(Özel) Aracı arızalanan vatandaşın yardımına trafik polisi yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde trafik polisi, yolda arızalanan otomobilini iterek güvenli bölgeye çekmeye çalışan sürücüye yardım etti.Sabah saatlerinde Serdivan ilçesi Medeniyet Bulvarı üzerinde bir vatandaşın otomobili arızalandı.

(Özel) Aracı arızalanan vatandaşın yardımına trafik polisi yetişti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde trafik polisi, yolda arızalanan otomobilini iterek güvenli bölgeye çekmeye çalışan sürücüye yardım etti.
Sabah saatlerinde Serdivan ilçesi Medeniyet Bulvarı üzerinde bir vatandaşın otomobili arızalandı. Durumu gören ve o esnada bölgeden geçmekte olan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünde görev yapmakta olan trafik polisi vatandaşın yardımına yetişti. Sürücüyü direksiyon başına geçiren polis, daha sonrasında otomobili iterek güvenli şekilde yolun kenarına çekilmesine yardım etti. O anlar ise, başka bir otomobil içerisinde bulunan farklı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

(Özel) Aracı arızalanan vatandaşın yardımına trafik polisi yetişti

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