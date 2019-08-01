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(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 09:42 | Son Güncelleme

Bursa’da bir vatandaş, aracına monte ettiği S-400 maketiyle şehrin sokaklarında tur attı.Demirci ustası Ahmet Çakın, borulardan S-400 füzelerinin maketini yapıp aracına monte etti.

Bursa’da bir vatandaş, aracına monte ettiği S-400 maketiyle şehrin sokaklarında tur attı.
Demirci ustası Ahmet Çakın, borulardan S-400 füzelerinin maketini yapıp aracına monte etti. Çapkın, füzelerle Bursa sokaklarında tur attı. Aracın üzerinde S-400 maketlerini gören vatandaşlar ise şaşırdı.
Bu maketleri 15 Temmuz demokrasi zaferinin yıl dönümünde yaptığını ifade eden Ahmet Çakın, "Ben vatan sevdalısı bir kişiyim. Bu araçla geçtiğimiz 15 Temmuz’da Bursa sokaklarında uzun süre tur attım. Görenler çok beğeniyor. Durdurup fotoğraf çektiriyorlar. Biz devletimizin her daim yanındayız" dedi.

(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı

(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı

(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı

(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı

(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı

(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı

(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı

(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı

(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı

(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı

(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı

(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı

(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı

(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı

(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı

(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı

(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı

(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı

(Özel) Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı
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