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Özel araçla şehirler arası yolculuk yapılabilir mi? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 15:37 | Son Güncelleme

Son açıklanan koronavirüs tedbirleri arasında en kritik olanlardan biri şehirler arası yolculuğa getirilen kısıtlamalar. Peki getirilen kısıtlamalar kimleri kapsıyor. Özel araçla sehirler arası yolculuk yapmak serbest mi? Şehirlerarası yolculuk kimler yapabilir ve bunun için seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Özel araçla şehirler arası yolculuk yapılabilir mi? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Koronavirüs salgını tüm dünyayı tehdit ediyor ve her gün virüsün yayılmasına karşı yeni adımlar atılıyor. Son olarak alınan en kritik önemlerden biri şehirler arası seyahatlere sınırlama getirilmesi oldu. Şimdi vatandaşlar şehirler arası yolculuk yapmak kimlere yasak, özel araçla şehirler arası yolculuk yapılabilir mi, seyahat izni nasıl alınır gibi soruların cevaplarını merak ediyorlar.

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YAPILABİLİR Mİ?

Şehirlerarası yolculuğa getirilen kısıtlama özel araçları kapsamıyor. Yani şahsi aracınızla şu an Türkiye’nin istediğiniz bir yerine gidebilirsiniz.

ŞEHİRLERARASI YOLCULUK KİMLERE YASAK?

Getirilen kısıtlama şehirler arası otobüs ile yapılan yolculukları kapsıyor. Yani şehirler arası bir otobüsle seyahat etmeniz gerekiyorsa valilikten izin almanız gerekiyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi talepleri, otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenecek. Kapsam dahilindeki vatandaşların izin talepleri, otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan başvuru masaları, Bakanlık tarafından bu işlemler için tahsis edilecek "Alo 199" çağrı merkezi ile E-devlet'teki İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi üzerinden alınacak.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Seyahat izin belgesi talepleri, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin değerlendirilerek belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanacak.

Karara bağlanan seyahat izin belgesi talepleri, bireysel başvurularda elden verilecek, telefon ve elektronik başvuruların sonuçları vatandaşlara mail, mesaj veya telefonla bildirilecek.

Seyahat İzin Kurullarınca, hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandaşların listesi uçuşun gerçekleştirildiği il valiliğine gönderilecek.

Düzenlenen seyahat izin belgelerinin, Türk Hava Yolları ile elektronik ortamda paylaşılması için İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ivedi olarak gerekli sistem kurulacak. 199 çağrı merkezi ve İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi faaliyete geçene kadar gelecek taleplerin başvuru masalarından karşılanması için vali ve kaymakamlar tarafından gerekli tedbirler gecikmeksizin alınacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 199 çağrı numarası üzerinden, taleplerin hızlı bir şekilde alınması ve karşılanması için yeteri kadar çağrı alıcının görevlendirilmesi sağlanacak.

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