Özel araçla şehirler arası yolculuk yapılabilir mi? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Koronavirüs salgını tüm dünyayı tehdit ediyor ve her gün virüsün yayılmasına karşı yeni adımlar atılıyor. Son olarak alınan en kritik önemlerden biri şehirler arası seyahatlere sınırlama getirilmesi oldu. Şimdi vatandaşlar şehirler arası yolculuk yapmak kimlere yasak, özel araçla şehirler arası yolculuk yapılabilir mi, seyahat izni nasıl alınır gibi soruların cevaplarını merak ediyorlar.

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YAPILABİLİR Mİ?

Şehirlerarası yolculuğa getirilen kısıtlama özel araçları kapsamıyor. Yani şahsi aracınızla şu an Türkiye’nin istediğiniz bir yerine gidebilirsiniz.

ŞEHİRLERARASI YOLCULUK KİMLERE YASAK?

Getirilen kısıtlama şehirler arası otobüs ile yapılan yolculukları kapsıyor. Yani şehirler arası bir otobüsle seyahat etmeniz gerekiyorsa valilikten izin almanız gerekiyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi talepleri, otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenecek. Kapsam dahilindeki vatandaşların izin talepleri, otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan başvuru masaları, Bakanlık tarafından bu işlemler için tahsis edilecek "Alo 199" çağrı merkezi ile E-devlet'teki İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi üzerinden alınacak.