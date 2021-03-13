Özel araçla şehirlerarası yolculuk yasak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan genelge

Ancak seyahat izin belgesi almak için bazı şartları taşımak gerekiyor. Doktor randevusu olanlar, vatani görevlerini tamamlayanlar, doktor randevusu olanlar, cenazesi olan birinci derecedeki yakınlarına verilen şehirler arası yolculuk iznine verilecek onay, SMS ile bildiriliyor…

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLERARASI YOLCULUK YASAK MI?

Özel araçla şehirlerarası yolculuk yapmak yasak değil. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması gün ve saatlerinde şehirlerarası yolculuk için izin gerekiyor. İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelge ile seyahat izin belgesi verilecek durumları bildirdi...

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN İSTİSNA

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen zamanlara uymak adına istisna getirilenler hâricindeki tüm iş yerlerinin hafta içi saat 20.00'de kapanacağı belirtilirken, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen zamanlarda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatler verilecek izin belgeleriyle yapılabilecek.

Doktor raporuyla sevk olan ya da daha önceden alınan doktor randevusu olan, tedavi olduğu hastaneden taburcu olarak asıl ikametine gitmek isteyen, bulunduğu kentte son 5 gün içinde gelmek olmakla birlikte kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), eşinin ya da kendisinin, vefat eden 1. derece yakınının veya kardeşinin cenazesine katılmak için ya da cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), askerlik hizmetini bitirerek yerleşim yerlerine dönmek isteyen, ÖSYM tarafından duyurulan ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, ceza infaz kurumlarından salıverilenler, özel ya da kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar belirtilen hâllerin varlığı hâlinde toplu ulaşım araçlarıyla ya da İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden veya valilik/kaymakamlıklara direkt olarak başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.