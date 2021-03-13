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Özel araçla şehirlerarası yolculuk yasak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan genelge

13.03.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Özel araçla şehirlerarası yolculuk yasak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan genelge

Sokağa çıkma kısıtlamasında özel araçla şehirlerarası yolculuk yapmak için izin belgesi almak gerekiyor. ALO 192 ya da e-Devlet kapısı üzerinden alınan seyahat izin belgesi ile özel araçla seyahat yapılabiliyor…

Ancak seyahat izin belgesi almak için bazı şartları taşımak gerekiyor. Doktor randevusu olanlar, vatani görevlerini tamamlayanlar, doktor randevusu olanlar, cenazesi olan birinci derecedeki yakınlarına verilen şehirler arası yolculuk iznine verilecek onay, SMS ile bildiriliyor…

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLERARASI YOLCULUK YASAK MI?

Özel araçla şehirlerarası yolculuk yapmak yasak değil. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması gün ve saatlerinde şehirlerarası yolculuk için izin gerekiyor. İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelge ile seyahat izin belgesi verilecek durumları bildirdi...

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN İSTİSNA

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen zamanlara uymak adına istisna getirilenler hâricindeki tüm iş yerlerinin hafta içi saat 20.00'de kapanacağı belirtilirken, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen zamanlarda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatler verilecek izin belgeleriyle yapılabilecek.

Doktor raporuyla sevk olan ya da daha önceden alınan doktor randevusu olan, tedavi olduğu hastaneden taburcu olarak asıl ikametine gitmek isteyen, bulunduğu kentte son 5 gün içinde gelmek olmakla birlikte kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), eşinin ya da kendisinin, vefat eden 1. derece yakınının veya kardeşinin cenazesine katılmak için ya da cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), askerlik hizmetini bitirerek yerleşim yerlerine dönmek isteyen, ÖSYM tarafından duyurulan ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, ceza infaz kurumlarından salıverilenler, özel ya da kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar belirtilen hâllerin varlığı hâlinde toplu ulaşım araçlarıyla ya da İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden veya valilik/kaymakamlıklara direkt olarak başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Belirtilen mazeretleri taşımayanlar, şehirlerarası seyahatleri de ancak toplu ulaşım araçları (otobüs, uçak, gemi, tren) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşiyle alakalı sebebini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz edenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Özel araçla şehirlerarası yolculuk yasak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan genelgee

65 YAŞ ÜSTÜ ŞEHİRLERARASI SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üstü vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında Seyahat İzin belgesi almaları gerekir…

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet kapısı, Alo 199 iletişim hattı üzerinden alınabiliyor…

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve şifresi ile e-Devlet sistemine giriş yapılmasının ardından açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine basın. ardından açılan sekme üstünden başvuru türü ve belge türü seçilecek.

Değerlendirmenin ardından başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Başvurusu onaylananlar, havalimanları ya da otogarlarda oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapılmasının ardından kabul ediliyor.


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