Özel araçla seyahat etmek yasak mı? Özel arabayla şehirler arası seyahat yapılıyor mu?

Özel araçla seyahat yasağının olup olmadığı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Mart ayı itibariyle alınan normalleşme kararının ardından özel araç ile şehirler arası seyahat yasağı hakkındaki detaylar da belli olmuş oldu. Yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma yasakları hakkında alınan kararı duyurmuş ve düşük ile orta riskli şehirlerde kaldırılacağını, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerde ise Cumartesi kaldırılıp Pazar günleri devam edeceğini açıklamıştı. Peki özel araçla seyahat etmek yasak mı?

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT ETMEK YASAK MI?

Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı hakkında son gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Yerinde karar döneminin başlamasının ardından seyahat yasağının durumu da belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı devam edecek olan şehirlerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek. Öte yandan yüksek risk veya çok yüksek risk grubunda bulunan illerde 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar ile 20 yaş altındaki gençler ve çocukların şehirler arası seyahatleri izin yolu ile gerçekleşecek.