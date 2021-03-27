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Özel araçla seyahat yapılıyor mı? Özel arabayla seyahat yasak mı?

27.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayı başında alınan normalleşme kararıyla birlikte özel araçla şehirler arası seyahat yasağı hakkındaki detaylar da belli olmuştu. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma yasakları hakkında alınan kararı duyurmuş ve düşük ile orta riskli şehirlerde kaldırılıp yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerde Pazar günleri devam edeceğini açıklamıştı. Peki özel araçla seyahat yapılıyor mu? Özel arabayla şehirler arası seyahat yapılabiliyor mu? İşte yanıtı...

Özel araçla seyahat yapılıyor mı? Özel arabayla seyahat yasak mı?

Özel araçla seyahat yasağının olup olmadığı vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Mart ayı itibariyle alınan normalleşme kararının ardından özel araç ile şehirler arası seyahat yasağı hakkındaki detaylar da belli olmuş oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma yasakları hakkında alınan kararı duyurmuş ve düşük ile orta riskli şehirlerde kaldırılacağını, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerde ise Cumartesi kaldırılıp Pazar günleri devam edeceğini açıklamıştı. Peki özel araçla seyahat etmek yasak mı?

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT YAPILIYOR MU?

Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı hakkında son gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Yerinde karar döneminin başlamasının ardından seyahat yasağının durumu da belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı devam edecek olan şehirlerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek. Diğer yandan yüksek risk veya çok yüksek risk grubunda bulunan illerde 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar ile 20 yaş altındaki gençler ve çocukların şehirler arası seyahatleri izin yolu ile gerçekleşecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre, ülke genelinde hafta içi, hafta sonu ise düşük riskli ve orta riskli illerde 21.00 ve 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise Cuma 21.00 ile Cumartesi 05.00, Cumartesi 21.00-Pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) seyahat kısıtlaması

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