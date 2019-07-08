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(Özel) Arızalanan tekneden denize atlayan adam 28 gündür kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde arızalanan tekneden denize atlayan adam, aradan 28 gün geçmesine rağmen bulunamadı.

(Özel) Arızalanan tekneden denize atlayan adam 28 gündür kayıp

Bursa’nın Gemlik ilçesinde arızalanan tekneden denize atlayan adam, aradan 28 gün geçmesine rağmen bulunamadı. Kayıp adamın bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Gemlik’in Kurşunlu Bölgesinde 9 Haziran tarihinde 10 arkadaş tekneyle denize açıldı. 3 kişi yüzmek için denize girerken, 7 kişi teknede kaldı. Bu sırada tekne arıza yaparak sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknede mahsur kalan Tolga Denizligil, Eda Denizligil, Çınar Denizligil, Ela Denizligil, Ebru Şipka, Ela Şipka ve Yiğit Şipka ekipler tarafından kurtarılıp karaya çıkarılırken, Serdar Sincan (44), Nataila Sincan (40) ve Yaman Şipka (49) ise denizde yüzerken kayboldu. Sabahın ilk ışıklarında dalgıçlar tarafından arama çalışmaları başladı. Tekneden yüzmek için atlayan ve kaybolan 3 kişiden biri olan Yaman Şipka sabahın ilk ışıklarıyla beraber yüzerken bulundu.
Denizde kaybolan karı koca Serdar Sincan ve Natalia Sincan’ı arama çalışmalarına devam eden ekipler, Natalia’nın cesedini Mudanya açıklarında buldu. Fakat eşi Serdar Sincan’ın cesedi aradan geçen 28 güne rağmen hala bulunamadı. Kayıp adamın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

(Özel) Arızalanan tekneden denize atlayan adam 28 gündür kayıp

(Özel) Arızalanan tekneden denize atlayan adam 28 gündür kayıp

(Özel) Arızalanan tekneden denize atlayan adam 28 gündür kayıp

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