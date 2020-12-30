HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Arnavutköy’de gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu

(Özel) Arnavutköy’de gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu

30.12.2020 09:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de bir gecekonduda elektrik hatlarında oluşan kısa devreden kaynaklı yangın çıktı.

Arnavutköy’de bir gecekonduda elektrik hatlarında oluşan kısa devreden kaynaklı yangın çıktı. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Denizci Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve bağlanan elektrik hatlarında oluşan kısa devreden kaynaklı yangın çıktı. Yangın nedeniyle kısa sürede evin çatı kısmından alevler yükselmeye başlarken, gecekonduda yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Mahalle de yaşayan vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, gecekonduda maddi hasar meydana geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Uzmanından sahte içki uyarısı: Öldürmezse kör ediyorUzmanından sahte içki uyarısı: Öldürmezse kör ediyor
Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim! Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim!

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanına silahlı saldırı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanına silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Kocaeli'de arızalanan kamyonetini tamir etmek isterken feci şekilde can verdi

Feci ölüm! Görüntüler ortaya çıktı

Uzmanından sahte içki uyarısı: Öldürmezse kör ediyor

Uzmanından sahte içki uyarısı: Öldürmezse kör ediyor

Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden Burak, pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum

Kahreden cümleler: Ne olur yakma! Ben ateş görmek istemiyorum

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve arkadaşlarına 14 bin lira ceza kesildi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve arkadaşlarına 14 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ’da komşular arasında gürültü kavgası: 3 yaralı

Tekirdağ’da komşular arasında gürültü kavgası: 3 yaralı

Yılbaşında bahar havası! Korkutan açıklama: Normal değil

Yılbaşında 'bahar havası' korkutuyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.