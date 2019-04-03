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(Özel) Arnavutköy’de hafriyat kamyonu tehlike saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 10:21 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de hafriyat kamyonunun dorsesinde yüklü olan molozlardan çıkan dumanlar,diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Arnavutköy’de hafriyat kamyonunun dorsesinde yüklü olan molozlardan çıkan dumanlar,diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Tehlike saçan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Arnavutköy-Habibler istikametinde trafikte ilerleyen bir hafriyat kamyonunun dorsesinde yüklü olan molozlardan çıkan dumanlar tehlike saçtı. Cep telefonu ile kaydedilen o korku dolu anlarda trafiğin yoğun olmasına aldırış etmeyen kamyon sürücüsü, "bu kadarına da pes" dedirtti. Sürücülerin hayatını hiçe sayan o anlar an be an kameralara yansıdı.

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