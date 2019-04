(Özel) Arnavutköy’de hafriyat kamyonu tehlike saçtı

Arnavutköy’de hafriyat kamyonunun dorsesinde yüklü olan molozlardan çıkan dumanlar,diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Tehlike saçan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy-Habibler istikametinde trafikte ilerleyen bir hafriyat kamyonunun dorsesinde yüklü olan molozlardan çıkan dumanlar tehlike saçtı. Cep telefonu ile kaydedilen o korku dolu anlarda trafiğin yoğun olmasına aldırış etmeyen kamyon sürücüsü, "bu kadarına da pes" dedirtti. Sürücülerin hayatını hiçe sayan o anlar an be an kameralara yansıdı.