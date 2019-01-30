(Özel) Arnavutköy’de kaza yapan minibüs yan yattı

Arnavutköy’de , kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, trafik ışıklarından karşıya geçmeye çalışan minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yatarken kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Arnavutköy’de trafik ışıklarında 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Yağışın etkisiyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobil ile çarpışan minibüs yan yattı. Kaza, Arnavutköy ilçesi Boğazköy Mahallesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğazköy istikametinden Arnavutköy istikametine seyir halinde olan 34 NE 0201 plakalı otomobil ile ışıklardan karşıya geçmek isteyen 34 DZ 1915 plakalı minibüs çarpıştı. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle yaşanan kazada savrulan minibüs yola yan yattı. Minibüs sürücüsü devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Arnavutköy Belediyesi yol bakım ekipleri kaza nedeniyle zarar gören trafik ışıklarını kontrol ederken, yola dökülen yakıtı ve kopan parçaları temizledi. Olay yerine çağrılan vinç ile devrilen minibüs kaldırılarak çekici yardımıyla götürüldü.

Yaşanan kazada sürücülerden yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Hasar gören trafik ışıkları ve trafik levhalarının da onarılması bekleniyor.

