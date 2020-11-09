(Özel) Arnavutköy’de silahlı kavga: 2 yaralı

Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Silahların konuştuğu kavga sonrası şahıslar olay yerinden kaçarken polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay dün saat 14:00’da Arnavutköy’e bağlı İmrahor Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de esnaf olan S.K. ile G.T. arasında alacak verecek ile ilgili bir tartışma yaşandı ve şahıslar sözlü olarak kavga etti. Tartışmanın ardından şahıslar dün karşılaşınca edinilen bilgiye göre aralarındaki sözlü tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. Silahların konuştuğu kavgada bacağından vurulan S.K. , 17 AP 581 plakalı arabasını bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

O esnada S.K. ile silahlı kavga eden G.T.’nin 22 RM 198 plakalı aracında yanında bulunan yeğeni Ö.S.’de başından ağır yaralandı. Mahallede karşılaşan iki grup arasında çıkan kavgada silahların sıkılması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı yeğenini fark eden G.T. kendi aracı ile yeğenini Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne götürdü. Götürüldüğü hastanede yoğun bakıma alınan Ö.S.’nin tedavisi devam ederken polis olayla alakalı geniş çaplı inceleme başlattı.