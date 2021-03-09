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(ÖZEL) Arnavutköy’de Suriyeli gence gasp şoku

09.03.2021 09:15 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de kendilerini polis olarak tanıtarak Suriye uyruklu bir gencin evine giren iki şüpheli, genci plastik kelepçe ile bağlayarak gasp edip, kayıplara karıştı.Olay, Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Deren Sokakta meydana geldi.

Arnavutköy’de kendilerini polis olarak tanıtarak Suriye uyruklu bir gencin evine giren iki şüpheli, genci plastik kelepçe ile bağlayarak gasp edip, kayıplara karıştı.
Olay, Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Deren Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, işten eve gelen 20 yaşındaki Muhammet İ.’nin, evine bir süre sonra iki şüpheli polis kılığında gelip kapıyı çaldı. Kapıya gelen zanlılar ‘Polis, aç kapıyı’ diyerek Muhammet İ.’nin kapıyı açmasını sağladı ve apar topar içeriye girdi. İçeriye giren şahıslar önce Suriye uyruklu kişiyi plastik kelepçe ile kelepçeledi daha sonra ise şahsın cep telefonunu gasp ederek koşarak olay yerinde uzaklaştı. Olayın şokuna giren ve 1 saat sonra polis ekiplerine haber verebilen Muhammet İ.’nin evinde polis ekipleri inceleme yaptı. Sokakta ve mahallede polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması açısından geniş çaplı çalışma başlattı.

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