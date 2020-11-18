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(Özel) Arnavutköy’de telefon direği sokakta bulunan aracın üstüne düştü

18.11.2020 17:21 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de sokakta bulunan telefon direği, yolda duran aracın üstüne düştü.

Arnavutköy’de sokakta bulunan telefon direği, yolda duran aracın üstüne düştü. Mahalleli bakımlarının yapılmadığı iddia edilen direklerle alakalı isyan etti.
Arnavutköy İslambey Mahallesinde bulunan bir telefon direği mahallenin iddiasına göre uzun süredir yamuk şekilde duruyordu. Bugün direğin iyice yamulduğunu fark eden mahalleli iddiaya göre sokağın başında iletişim ve koordinasyon ofisi bulunan ilgili kuruma giderek şikayette bulundu ancak ilgilenen olmadı. Şikayetten yaklaşık 1 saat sonra sokakta bulunan bir otomobilin üstüne devrilen telefon direği mahalleliyi isyan ettirdi.

“Bu direk bir çocuğun üstüne düşseydi hesabını kim nasıl verecekti “
Olayla alakalı konuşan mahalle sakini Murat Alpaslan, “Arnavutköy İslambey Mahallesi Bengel Sokakta yaşıyoruz. Yaklaşık 10 gün önce direkler ile ilgili başvuru yaptık bu direk eğik düşme ihtimali yüksek ve hayati tehlike saçıyor lütfen ilgilenin demiştik ancak kimse ilgilenmedi. Bugün sabah saatlerinde komşum beni çağırdı ve abi bir bakar mısın dedi, biz direğin düşeceğini anlayınca hemen sokağımızın başında bulunan koordinasyon ofisine gittik direkle alakalı şikayet formu doldurmak amaçlı ancak Korona virüs’den dolayı bizi içeriye almadılar. Daha sonra buraya tekrar geldik ve baktık ki direk devrilmiş ve bir aracın üstüne düşmüş bizim merak ettiğimiz konu bu direk bir çoluğun çocuğun üstüne düşseydi ne olacaktı bunun hesabını kim nasıl verecekti” ifadelerini kullandı.
“O kadar bekledi kimse zarar görmesin diye kendi arabası zarar gördü”
Yine olayla alakalı konuşan mahalle sakinlerinden Yıldız Bozkurt, “Telefon direği devrilecek 50 kere aradık gittik birebir de söyledik gelin bakın diye kimse bakmadı. Bu direk devrilene kadar komşumuz burada insanları uyardı oradan geçmesinler diye ama yine geldi onun arabasına düştü. Bizim mahallemizde bu şekilde çok fazla direk problemi var yetkililerden çözüm bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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