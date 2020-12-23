(Özel) Arnavutöy’de iş kazasında feci ölüm kamerada

Arnavutköy’de yükleme için fabrikaya yanaşan tır, bir başka aracın şoförünü ezdi. Şoförün hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sigorta şirketinin ölümle sonuçlanan iş kazası için 14 bin TL’lik tazminat teklifi ise aileyi şoke etti.

Olay 24 Temmuz akşamı Arnavutköy’de bir gıda firmasında meydana geldi. Bir gıda firmasına ait tır, yükleme işlemi için platforma yanaşmak istedi. Tır şoförü S.Ö. bu sırada platformun önünde bekleyen Ferit Uyanık’ı fark etmedi. Geri geri yanaşan tır, şoför Uyanık’ı platformla aracın arasına sıkıştırdı. İş yerindeki bir başka çalışanın fark etmesi üzerine tır şoförü aracını öne aldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferit Uyanık hayatını kaybetti. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Olaya ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayda kusurlu olduğu iddia edilen her iki firmanın yetkilileri ve çalışanları hakkında dava açıldı. Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesinde yargılama devam ederken, ailenin avukatı Berke Kaşıkaralar, ölen işçi Ferit Uyanık’ın 17 yaşındaki kızı için kamyonun sigortalı olduğu sigorta şirketine destekten yoksun kalma tazminatı başvurusunda bulundu. Başvuruyu değerlendiren sigorta şirketi, 14 bin 500 lira tazminat ödeme teklifinde bulundu.