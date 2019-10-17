HABER

(Özel) Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 09:19 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta yolda seyir halindeki minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağa dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun aracına çarpmasına neden oldu.

(Özel) Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralı

Esenyurt’ta yolda seyir halindeki minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağa dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun aracına çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün 11.30 sıralarında Esenyurt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TA 1164 plakalı araç sürücüsü Onur Yavuz, yolda seyir halinde ilerlerken bir anda yavaşlayarak sağa dönüş yapmak istedi. Bu sırada arkasından hızlı bir şekilde motoru ile gelen Koray Kurtdere fren yapmasına rağmen duramadı ve önünde bulunan minibüse ortadan çarptı. Kaza etkisiyle motor sürücüsü savrularak yolun dışına uçtu. Kaza sonrası şoka giren minibüs sürücüsü Yavuz ise hemen Koray Kurtdere’nin yanına koştu. Motor sürücüsünün ağır yaralandığını gören Yavuz, olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurtdere, hastaneye kaldırıldı. Kurtdere’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası minibüs ve motorda ağır hasar meydana geldi.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Bir iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, yolda seyir halinde ilerleyen minibüsün ani bir kararla yavaşlayarak sağa dönüş yaptığı ve aşırı hızla arkadan gelen motosiklet sürücüsünün minibüse çarptığı görülüyor. Kazayı gören vatandaşlar ise hemen yaralı olan motor sürücüsünün yardımına koşuyor.

(Özel) Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralı

(Özel) Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralı

(Özel) Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralı

(Özel) Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralı

Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli
Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı
Başakşehir’de servis aracı kontrolden çıkarak trafoya çarptı. Servis şoförü araçta sıkıştı, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Başakşehir’de servis aracı kontrolden çıkarak trafoya çarptı. Servis şoförü araçta sıkıştı, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.