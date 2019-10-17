(Özel) Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralı

Esenyurt’ta yolda seyir halindeki minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağa dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun aracına çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün 11.30 sıralarında Esenyurt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TA 1164 plakalı araç sürücüsü Onur Yavuz, yolda seyir halinde ilerlerken bir anda yavaşlayarak sağa dönüş yapmak istedi. Bu sırada arkasından hızlı bir şekilde motoru ile gelen Koray Kurtdere fren yapmasına rağmen duramadı ve önünde bulunan minibüse ortadan çarptı. Kaza etkisiyle motor sürücüsü savrularak yolun dışına uçtu. Kaza sonrası şoka giren minibüs sürücüsü Yavuz ise hemen Koray Kurtdere’nin yanına koştu. Motor sürücüsünün ağır yaralandığını gören Yavuz, olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurtdere, hastaneye kaldırıldı. Kurtdere’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası minibüs ve motorda ağır hasar meydana geldi.