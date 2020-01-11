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  4. (Özel) Aşırı kar yağışı sonucu ahır çöktü, şans eseri hayvanlar zarar görmedi

(Özel) Aşırı kar yağışı sonucu ahır çöktü, şans eseri hayvanlar zarar görmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:45 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı sonucu içinde küçükbaş hayvan beslenen çadırdan yapılmış bir ahırın çatısı çökerken, şans eseri hayvanlar zarar görmedi.Pazaryeri’nde aralıksız devam kar yağışı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metre 30 santimi bulurken bir ahır yoğun kar nedeni ile çöktü.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı sonucu içinde küçükbaş hayvan beslenen çadırdan yapılmış bir ahırın çatısı çökerken, şans eseri hayvanlar zarar görmedi.
Pazaryeri’nde aralıksız devam kar yağışı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metre 30 santimi bulurken bir ahır yoğun kar nedeni ile çöktü. İlçeye bağlı Gümüşdere Köyünde yaşanan olay da küçükbaş hayvanların bulunduğu çadırdan yapılmış ahır büyük bir gürültü ile çöktü. Çadırın göçtüğünü duyan çiftlik sahibi Rıdvan Demir’in tek tesellisi ise, küçükbaş hayvanları göçen ahırın altından sağ çıkmalarıydı.
"Gecen yıl fazla kar yağmadığından böyle bir sorun ile karşılaşmadık"
Ahırında 130 adet küçükbaş hayvanının olduğunu belirten çiftliğin sahibi Rıdvan Demir, “Ahırımızı geçen yıl çadır olarak yaptırdık ve gecen yıl fazla kar yağmadığından böyle bir sorun ile karşılaşmadık. Bu yıl ise kar yağışı çok olunca çadırdan yaptırdığımız ahırımız göçtü. Ahırımızın göçtüğüne üzüntümüz çok fakat bizleri teselli eden içinde 130 tane küçükbaş hayvanımız zarar görmemesi. İlçe Tarım Müdürlüğüne gerekli bildirimleri yaptık, Allah beterinden saklasın” dedi.
Olayın haberini alan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ise olayın yaşandığı çiftlikte çöken ahır ile ilgili incelemelerde bulundu. Pazaryeri İlçe Tarım Müdürü İsmail Çağlar, yoğun kar nedeni ile ahırı çöken çiftçi Rıdvan Demir’e geçmiş olsun dileklerini iletirken konuyu AFAD ekiplerine iletileceği bilgisini verdi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ve Ak Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan ise yaşanan üzücü haberi duyunca Rıdvan Demir’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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