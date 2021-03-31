(Özel) Asırlık çınarlar 15 yıldır at arabası çekiyor

Şanlıurfa’da biri 85 yaşında, diğeri ise 60 yaşında iki adam, yaklaşık 30 yıl boyunca at bağladıkları arabalarıyla yük taşıyıp hamallık yaptı. Şehir içine atların girişinin yasaklanmasıyla birlikte işsiz kalan asırlık çınarlar, 15 yıldır atlarının çektiği arabaları kendileri çekip evlerine ekmek götürüyor.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi’ndeki sanayi bölgesinde yaklaşık 30 yıl boyunca arabaya at bağlayıp hamallık yapan 85 yaşındaki Şefik Kaya ve 60 yaşındaki İsmail Yıldız, 15 yıl önce atlarla şehir içinde yük taşınmasının yasaklanmasıyla birlikte arabaları kendileri çekmeye başladı. Yıllardır atların yerine geçip yük taşıyan Yıldız ve Kaya, hem çocuklarına hem de torunlarına bakıyor.

15 yıldır atın yaptığını yaparak 6 çocuğuna bakıyor

Yaklaşık 15 yıldır at arabası çeken 60 yaşındaki İsmail Yıldız, “Yaklaşık 35 yıldır ben buradayım, 15 yıldır ben bu işi yapıyorum. Başka işim yok. Eskiden at arabası vardı, at yasak oldu. Başka hiçbir gelirim yoktur. Bu işi mecbur olduğum için yapıyorum. Devletten herhangi bir maaş almıyorum. Günde bazen 10 bazen de 20 lira kazanıyorum, belli etmiyor. Geçimimi zorla yapıyorum.15 yıl önce at vardı. At yasak oldu, şimdide sanayi içerisinde bu işi yapıyorum. Benden başka yaşlı biri daha var, aynı işi yapıyor. Onun maaşı var. Benim başka kazancım yok, hiçbir gelirim yok. Ben bu işle aile geçimimi sağlıyorum. 6 çocuğum var, evde 8 kişiyiz. Bir çocuğum var okulu yeni bitirdi, askere gidecek. Bir çocuğum da hastadır, hiçbir iş yapamıyor. Ben bu araba ile aile geçimimi sağlıyorum. Ben bazen dayanamıyorum, bağırsak ameliyatı oldum. Bende bir de bel fıtığı var” dedi.