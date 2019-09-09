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(Özel) Asker eğlencesinde havai fişek patladı, ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 09:15 | Son Güncelleme

Sultangazi’de asker uğurlama eğlencesinde askere gidecek gencin elinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi.

Sultangazi’de asker uğurlama eğlencesinde askere gidecek gencin elinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi. Bir anda peş peşe patlayan fişekler sonrası vatandaşların kaçış anı cep telefonu kamerasına yansırken, patlama sonrasında çevredekilerin hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye devam etmesi dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve ortalığı savaş alanına çeviren olay, Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatani görevini Ordu’da yerine getirecek olan Burhan K. (24) arkadaşlarıyla birlikte asker eğlencesi düzenledi. Müzik ve halaylar eşliğinde yapılan organizasyon sonunda Burhan K. eline bir havai fişeği alarak patlatmak istedi. Kalabalığın arasında bulunan Burhan K. fişeği ateşleyeceği sırada fişek bir anda kendiliğinden patladı. Peş peşe patlayan fişeğin kıvılcımlarından kaçan çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı.
Geceyi aydınlatan fişeklerin patlaması sona erdiğinde Burhan K.’nın elinin kıvılcımlardan yandığı anlaşıldı. Yaşananların ardından sokakta bulunanların hiçbir şey olmamış gibi eğlenceye devam etmesi dikkat çekti. Eğlenceye katılan bir arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıyan olaylar sonrasında genç asker adayı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burhan K., yapılan müdahale sonrasında taburcu edilerek birliğine teslim olmak için asker ocağının yolunu tuttu.

Küçücük çocuğun yanında silahla havaya ateş açtı
Asker uğurlama eğlencesinde dikkat çeken bir olay da bir çocuğun kulağının dibinde havaya ateş açılması oldu. Soğukkanlı bir şekilde yanındaki silahla eğlence için havaya silahla ateş açan şahsın olağan bir şey yapıyormuş gibi eğlenmeye devam etmesi bu kadarına da pes dedirtti.

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