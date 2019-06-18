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(Özel) Asker uğurlama konvoyunda yolu kapatıp drift yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 09:35 | Son Güncelleme

Pendik’te asker uğurlama konvoyunda bir araç trafiği kapatıp drift yaptı.

(Özel) Asker uğurlama konvoyunda yolu kapatıp drift yaptı

Pendik’te asker uğurlama konvoyunda bir araç trafiği kapatıp drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Pendik Kaynarca Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde asker uğurlamak için uzun bir araç konvoyu oluşturan şahıslar ortalığı birbirine kattı. Konvoydan bir araç, yolu kapatıp drift yaptı. Hem kendi güvenliğini hem de trafiktekilerin güvenliğini hiçe sayan maganda, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Tüm yaşananlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Özel) Asker uğurlama konvoyunda yolu kapatıp drift yaptı

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