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(Özel) Askerlik bahanesiyle para toplayan gençler gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 08:44 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, boyunlarına bağladıkları bayraklarla gezen bazı gençler, "Asker uğurluyoruz" diyerek vatandaşlardan para toplayınca gözaltına alındı.İnegöl’de zaman zaman ortaya çıkan bu kişiler, kendilerine asker süsü vererek, ellerinde kolonya ve davulla esnaflardan para topluyor.

(Özel) Askerlik bahanesiyle para toplayan gençler gözaltına alındı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, boyunlarına bağladıkları bayraklarla gezen bazı gençler, "Asker uğurluyoruz" diyerek vatandaşlardan para toplayınca gözaltına alındı.
İnegöl’de zaman zaman ortaya çıkan bu kişiler, kendilerine asker süsü vererek, ellerinde kolonya ve davulla esnaflardan para topluyor. Yaşları 18 ila 24 arasında olan gençler, boyunların bağladıkları Türk bayrağıyla asker uğurlama merasimi yaptıklarını söyleyerek, esnaf ve vatandaştan para istiyor. Esnafı canından bezdiren sahte asker uğurlama törencilerinin yoldan geçen lüks araçları da salmadıkları ileri sürüldü. Bir programda denk geldikleri İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’dan da para talep eden gençler, istedikleri alamayınca duygu sömürüsü yaparak olay yerinden ayrıldı. Gelen şikayetler üzerine İnegöl Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin’in talimatıyla kendilerine asker süsü veren 4 genç gözaltına alındı. İnegöl’e bağlı yerlerden gelen A.C, S.T, S.G. ve F.Ş. karakola götürüldü. Her dört şahsa çevreye rahatsızlık vermekten dolayı kabahatlar kanuna göre 153 TL para cezası kesildiği öğrenildi. Yetkililer bu tür olaylarda vatandaşların güvenlik güçlerini aramalarını istedi.

(Özel) Askerlik bahanesiyle para toplayan gençler gözaltına alındı

(Özel) Askerlik bahanesiyle para toplayan gençler gözaltına alındı

(Özel) Askerlik bahanesiyle para toplayan gençler gözaltına alındı

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