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(Özel) Atama bekleyen bayan öğretmen gündelik işten parasını kazanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 09:27 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl İlçesinde elma hasadı yavaş yavaş biterken, deveci armudunun hasat başladı.

(Özel) Atama bekleyen bayan öğretmen gündelik işten parasını kazanıyor

Bursa’nın İnegöl İlçesinde elma hasadı yavaş yavaş biterken, deveci armudunun hasat başladı. Gündelik olarak bahçelerde çalışan kadınlar evlerine ekmek götürmek ve ailelerine katkıda bulunmak için hummalı bir şekilde çalışıyor. Çalışan bayanlar arasında atama bekleyen öğretmenlerin de bulunması dikkat çekti.
İnegöl’de yetişen elma hasadında son ürünler toplanıyor. Elma hasadının ardından deveci armudunda hasat başlayacak. Bahçelerde en çok emek harcayanlar ise gündelik olarak çalışan bayanlar.
Tarlaya çalışmaya giden bayanlardan birisi de Emine Karaoğlu. 2016 yılında mezun olan Karaoğlu Fen Bilimleri Öğretmeni olduğunu, 3 yıldır atama beklediğini ifade etti.
Bir yandan da KPSS sınavına hazırlanan genç öğretmen bir yandan da bahçelerde çalışarak parasını kazanmaya çalışıyor.
Bahçede günlük olarak 70 lira kazandığını belirten Karaoğlu, "Çalışmadan olmuyor. Hayatımızı idame ettirmek için para kazanmamız gerekiyor. Anne babadan para istemek de olmuyor. Bahçeye gelip çalışıyorum. Günlük olarak 70 lira kazanıyorum. Fen Bilimleri öğretmeniyim, eğitim bilimleri mezunuyum 2016 yılında mezun oldum. Yaklaşık 3 yıldır atama bekliyorum. Daha önce ücretli öğretmenlik yaptım, özel okullarda çalıştım. KPSS sınavına da hazırlanıyorum" dedi.
Elma ve armut yetiştiren çifti Hüseyin Avcı ise artık elma hasadında sona doğru geldikleri belirterek "Bu yıl verim çok güzel. Elmanın fiyatı 1 TL ile 1 lira 80 kuruş arasında. Elmasına göre değişiyor. Artık deveci armudunda hasat başladı. Onun fiyatı da 2- 2,5 lira. Genelde iç piyasa satıyoruz. Bahçemizde 20 kadın çalışıyor. Hepsinin çalışmalarından memnunuz" dedi.

(Özel) Atama bekleyen bayan öğretmen gündelik işten parasını kazanıyor

(Özel) Atama bekleyen bayan öğretmen gündelik işten parasını kazanıyor

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